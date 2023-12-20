الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال مقاطعة قانسو

علم المملكة
علم المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق، جراء ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان

المملكة تتضامن مع الصين في مصابها الأليم


 كما تعبر الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً جراء هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
أظهر مقطع فيدي ولحظات مرعبة لفرار عدد من مرتادي أحد المطاعم في الصين بعد وقوع الزلزال العنيف خلال الساعات الماضية.

زلزال عنيف في الصين


 
من جهتها، أعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم ليلة أمس إثر زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب البلاد.


الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة

وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية فإن الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن.
كما دفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين

وكان زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين، وطُلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي طال مناطق في مقاطعتي جانسو وكينجهاي.

هزات ارتدادية والسكان يهرعون للشوارع

ووفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، فقد وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانجشو، عاصمة مقاطعة جانسو وأعقبته هزات ارتدادية عدة، حيث سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع.

الزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين

وفي أغسطس، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصًا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

اقرأ أيضا

مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى أمير البلاد الجديد

رسميًا.. أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية (فيديو)

فوضى في أمريكا .. حرب بالأسلحة النارية والرشاشات بين الشرطة وعصابة لخطف الأطفال

"اللعنة عليها".. سقطة جديدة لـ بايدن في ذكرى قاضية شهيرة.. ويعتذر

زيلينسكي يتحدث عن تعبئة نصف مليون أوكراني.. هل اقترب الهجوم المضاد؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

زلزال 8:46 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

انهيار المنازل.. ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 111 مع أضرار مادية جسيمة

زلزال 11:21 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال الصين

Capture 8:27 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

إصابة أكثر من 30 راكباً جراء انفصال عربات مترو أنفاق في بكين

ذباب تسي تسي 11:14 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

جيوش الذباب تجتاح دولة عربية

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-19 at 7.45.13 PM
8:53 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

صدمة داخل المخابرات الأمريكية .. ماذا حدث في خزانتها السرية؟

ماسك ومدير منظمة الصحة العالمية
5:48 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مناوشات بين "ماسك" ومدير منظمة الصحة العالمية على "إكس".. ما السبب؟

زلزال الصين
5:48 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مشهد مرعب.. لحظة وقوع زلزال الصين العنيف وفرار مرتادي أحد المطاعم

شهداء غزة
2:04 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

فلسطين الآن.. استشهاد العشرات في قصف مستمر على قطاع غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
8:01 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن..شروط وطريقة تسجيل العاملين في القطاع الخاص 1445

حساب المواطن
7:55 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

هل قضية الخلع تؤثر على الدعم في حساب المواطن؟

الداخلية الكويتية
7:02 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. غير مسبوقة في تاريخ البلاد.. جريمة كبرى هزت الكويت (فيديو)

حساب المواطن
6:04 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. "حساب المواطن" يكشف صحة إلزام المتزوج بتقديم عقد إيجار

احكام
5:25 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

هل تستقبل لجان النظر طلبات تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية؟ إحكام توضح

منصة نسك
5:19 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

إطلاق منصة" نسك أعمال" لتمكين القطاع الخاص من رفع كفاءة الخدمات لضيوف الرحمن (تفاصيل)