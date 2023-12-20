المملكة تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال مقاطعة قانسو

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أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق، جراء ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
المملكة تتضامن مع الصين في مصابها الأليم
كما تعبر الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً جراء هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
أظهر مقطع فيدي ولحظات مرعبة لفرار عدد من مرتادي أحد المطاعم في الصين بعد وقوع الزلزال العنيف خلال الساعات الماضية.
زلزال عنيف في الصين
من جهتها، أعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم ليلة أمس إثر زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب البلاد.
الزلزال
أسفر عن أضرار مادية جسيمةوحسب
وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية فإن الزلزال أسفر عن أضرار مادية
جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن.
كما دفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.