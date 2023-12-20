المملكة تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال مقاطعة قانسو

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أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق، جراء ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





المملكة تتضامن مع الصين في مصابها الأليم



زلزال عنيف في الصين

كما تعبر الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً جراء هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.أظهر مقطع فيدي ولحظات مرعبة لفرار عدد من مرتادي أحد المطاعم في الصين بعد وقوع الزلزال العنيف خلال الساعات الماضية.من جهتها، أعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم ليلة أمس إثر زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب البلاد.





الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة



زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين



هزات ارتدادية والسكان يهرعون للشوارع



الزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين



وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية فإن الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن.كما دفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.وكان زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين، وطُلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي طال مناطق في مقاطعتي جانسو وكينجهاي.ووفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، فقد وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانجشو، عاصمة مقاطعة جانسو وأعقبته هزات ارتدادية عدة، حيث سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع.وفي أغسطس، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصًا وتسبب بانهيار عشرات المباني.