انهيار المنازل.. ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 111 مع أضرار مادية جسيمة

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أعلنت
السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم ليلة أمس
إثر زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب البلاد.
الزلزال
أسفر عن أضرار مادية جسيمةوحسب
وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية فإن الزلزال أسفر عن أضرار مادية
جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن.
كما دفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.
زلزال
بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصينوكان
زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين، وطُلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة
ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي طال مناطق في مقاطعتي جانسو وكينجهاي.
هزات
ارتدادية والسكان يهرعون للشوارعووفق
المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، فقد وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد
حوالى مئة كلم جنوب غرب لانجشو، عاصمة مقاطعة جانسو وأعقبته هزات ارتدادية عدة،
حيث سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع.
الزلازل
ليست ظاهرة نادرة في الصينوفي أغسطس، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصًا وتسبب بانهيار
عشرات المباني.
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