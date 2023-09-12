مصر تعتذر للكويت عن واقعة مُخزية.. ماذا حدث؟

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أعلنت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، عن تقديم القاهرة اعتذرًا عن سقوط دولة الكويت من خريطة تضم الوطن العربي.



دورة بحضور ضباط كويتيين اضافة اعلان

وحسب صحيفة الراى الكويتية، أوضحت سفارة الكويت لدى القاهرة، "أنه ورداً على ما ورد لها من المكتب العسكري في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت".

وذكرت السفارة أنها قامت بالتنسيق مع المكتب العسكري في القاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت.

وتابعت " بيّنت تلك الجهات بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت، مؤكدين على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها".



وقبل أيام، أصدرت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا لجميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت.



ضرورة سداد هذه المديونيات المستحقة

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه على جميع المواطنين المقيمين في الكويت ضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت.



السداد عن طريق تطبيق الوزارة أو تطبيق سهل

وأضافت السفارة أنها تود التأكيد على جميع المواطنين بأن سداد ما سبق، يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.







تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت،و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية https://t.co/dk1ESILHhD

— السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 5, 2023

تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.



مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية

وأكدت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليه، وذلك عن طريق عمليات الدفع الإلكتروني على تطبيق وزارة الكهرباء والماء، أو تطبيق "سهل"، أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.



ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام؛ حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

