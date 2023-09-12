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بالأرقام.. إحصائية صادمة عن حالات الطلاق بدولة خليجية

طلاق
حالات الطلاق
أ أ
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نشرت صحف كويتية عن وزارة العدل أرقاما صادمة عن عدد حالات الطلاق والخلع في الأشهر الماضية.

حالات الطلاق بالكويت:

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وبحسب ما ذكرته صحيفة المجلس الكويتية، عن وزارة العدل، فقد تم توثيق3695 حالة طلاق بين الكويتيين في 8 أشهر.

ووثقت أيضا 243 حالة خلع و314 مصادقة زوجية بموجب عقد خارجي
.
أما من طُلقوا من زوجاتهن وبقيت بعصمتهم زوجة أو أكثر، فقد بلغت 553 حالة.

فيما تم توثيق 262 طُلّقن قبل الدخول بهن، و589 طلاقاً بموجب حكم محكمة.

كشف مجلس ‏القضاء الأعلى، أمس  الثلاثاء، عن  إحصائية شهر يوليو الماضي بشأن حالات الزواج والطلاق في العراق.

8 حالات طلاق لكل ساعة:


وفي سياق موازٍ ما ذكرت صحيفة "السومرية" العراقية عن بيان للمجلس العراقي، أنه خلال شهر يوليو الماضي، تم تسجيل 5808 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.

وأوضحت أن ذلك يعني حصول قرابة 193 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 8 حالات لكل ساعة.

وبحسب البيان، سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 22731 عقد زواج، وصدّقت 4047 عقداً آخر.

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