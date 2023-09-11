البرلمان العربي يدين إتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

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دان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، الأمر الذي يتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وتتناقض مع مبادئ حسن الجوار. اضافة اعلان



البرلمان العربي

ودعا البرلمان العربي في بيان له، الجانب الإثيوبي إلى عدم المماطلة والحرص على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

وطالب البرلمان إثيوبيا بالتجاوب والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، مؤكداً أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئاً من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دولياً.