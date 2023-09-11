الإثنين، 26 صفر 1445 ، 11 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

البرلمان العربي يدين إتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
دان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، الأمر الذي يتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وتتناقض مع مبادئ حسن الجوار.اضافة اعلان

البرلمان العربي
 ودعا البرلمان العربي في بيان له، الجانب الإثيوبي إلى عدم المماطلة والحرص على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.
 وطالب البرلمان إثيوبيا بالتجاوب والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، مؤكداً أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئاً من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دولياً.

اقرأ أيضا

فيضانات ليبيا
2:11 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بعد زلزال المغرب.. كارثة جديدة تضرب ليبيا وهذا ما حدث

فيديو
1:49 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عاجل.. هزات أرضية تضرب دولة عربية جديدة والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

رئيس وزراء كندا
11:44 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعطل طائرة رئيس وزراء كندا يدفعه لتأجيل مغادرة الهند

الداخلية الكويتية
10:27 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تجار السموم في صدمة.. إحباط تهريب 400 كجم من الحشيش ومليون حبة كبتاغون بدولة خليجية

اقرأ أيضا

فضائح عديدة تلاحقه.. 10 سنوات في انتظار نجل بايدن

وجدوا أنفسهم على شاطيء دولة عربية.. محتال يخدع مهاجرين أنهم في أوروبا مقابل آلاف الدولارات

المباني تساوت بالأرض.. مشاهد جوية تظهر حجم الدمار في منطقة تارودانت بالمغرب

مشهد صادم.. نقل ضحايا زلزال المغرب عبر الدواب

أردوغان: إحراق المصحف تحت حماية الشرطة استفزاز واضح وجريمة كراهية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مطار الملك خالد 2:09 م السبت، 02 سبتمبر 2023

للراغبين في السفر إليها.. دخول مصر بالدولار

اقرأ أيضا

5456 447
1:19 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 هزات أرضية تضرب المغرب خلال 35 ساعة

زلزال المغرب
9:30 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال

5456 447
8:14 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تحرك عاجل للأمم المتحدة تجاه المغرب والسلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

تسونامي بعد زلزال المغرب
7:21 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

ما احتمالية وقوع "تسونامي"‏ بعد زلزال المغرب؟ باحث جيولوجي يجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

منصة مدرستي
2:19 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مدرستي تطلق خدمة جديدة لرصد درجات الطلبة يومياً

أخبار السعودية
4:53 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل الدفعة 70 من حساب المواطن ومشاريع سكنية جديدة والعمالة المنزلية الهاربة

فيضانات ليبيا
2:11 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بعد زلزال المغرب.. كارثة جديدة تضرب ليبيا وهذا ما حدث

فيديو
1:49 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عاجل.. هزات أرضية تضرب دولة عربية جديدة والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

2023-09-11_01-38-44
1:38 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عمل بطولي لشاب.. أنقذ محطة وقود من الانفجار (فيديو)

حوض السباحة
1:36 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

في حوض السباحة.. احذري: 7 أخطاء تُعرّض طفلك لخطر الموت