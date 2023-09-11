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العاصفة دانيال تحول البحر الأبيض المتوسط للون الأخضر

البحر
البحر
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تسببت العاصفة دانيال التي بدأت من اليونان مرورا بليبيا ثم مصر في متغيرات جوية وبيئية غريبة.

البحر المتوسط باللون الأخضر:اضافة اعلان


وعقب العاصفة غطى اللون الأخضر شواطئ مدينة بورسعيد، مما أثار التساؤلات والرعب حول أسباب تغير مياه البحر المتوسط هكذا.

وتساءل البعض: " هل هي ظاهرة آمنة أم تحذير من شيء ما، خاصة بعد زلزال المغرب وعاصفة "دانيال".

الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد المصرية، كشف عن أسباب تلون مياه البحر بعدة مناطق على شاطئ بورسعيد باللون الأخضر.

وطالب بالتوجه على الفور إلى الشاطئ للكشف عن أسباب هذه الظاهرة.

وتبين بعد الفحص أن المنطقة الشاطئية الشرقية لبورسعيد تعرضت إلى ظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء تسمى علميًا باسم "algal bloom".

وأوضح أنها تكون عادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المغذيات العضوية وزيادة شدة التيارات البحرية وغيرها.

ونوه أن هذه العوامل أدت إلى وصول تلك التجمعات الخضراء من الطحالب إلى الشريط الساحلي بعرض بضعة أمتار من 5 إلى 20 مترا، وتتفاوت مساحة تلك التجمعات باختلاف شدة التيارات البحرية.

كما لوحظ أيضًا أن أمواج البحر تقذف بتلك الطحالب على رمال الشاطئ ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيًا، وبالتالي مع الوقت ستختفي نظرًا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه لمعيشة تلك الطحالب العالقة.

أيضا تعتبر هذه الظاهرة آمنة جدًا، ولا تدل على وجود أي ملوثات بالاختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من المياه .

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