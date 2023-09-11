مصر.. حظر ارتداء النقاب على طالبات المدارس

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أصدرت وزارة التعليم في مصر قراراً يقضي بحظر ارتداء طالبات المدارس النقاب في المدارس، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن ارتداء الطالبات للحجاب سيكون اختيارياً وضمن شروط محددة. اضافة اعلان





قرار وزير التعليم



الحجاب اختياري



حظر الزي المخالف



وسائل إعلام مصرية نشرت، الإثنين 11 سبتمبر 2023، نص قرار وزير التعليم في البلاد، رضا حجازي، وتضمن القرار مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2023-2024، والذي سيبدأ يوم 30 سبتمبر 2023.4الوزير حجازي قال إنه بالنسبة لغطاء الشعر للفتيات فإنه سيكون اختيارياً بشرط "ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".نص قرار الوزارة أيضاً على أن ولي الأمر يكون على علم باختيار ابنته، "وأن اختيارها لذلك جاء بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك".لفتت الوزارة أيضاً إلى أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة، وقالت إنه "لا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزيّ مناسباً في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته".