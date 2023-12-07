الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دمرت بشكل كامل .. من المسؤول عن قصف أكبر مصفاة نفط بالسودان؟

الدعم السريع
الدعم السريع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تبادلت قوات الدعم السريع والجيش بالسودان، الاتهامات بقصف مصفاة الجيلي أكبر مصفاة للنفط في السودان بشمال مدينة بحري بولاية الخرطوم ما تسبب "بتدميرها بشكل كامل".اضافة اعلان

الجيش السوداني:

واتهمت قوات الدعم السريع، قوات الجيش بممارسة "عمليات تدمير ممنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية الحيوية".

وقالت في بيان "ندين وبأشد العبارات التصرفات البربرية التي ظل ينتهجها الفلول وأعوانهم والتي تخالف كافة القوانين الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف وإعلان جدة".

الادعاءات الباطلة والكاذبة:


بدوره، نفى العميد نبيل عبد الله، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، ما وصفه بادعاءات قوات الدعم السريع "الباطلة والكاذبة" بشأن استهداف قوات الجيش مصفاة الجيلي.

وحمل قوات الدعم السريع مسؤولية أية أضرار تلحق بالمصفاة قائلا "أي ضرر يلحق بهذه المصفاة، في ظل حرص ميليشيا الدعم السريع على التواجد هناك بكثافة، يحمّلها تبعات هذه الأضرار، وعليها أن تتحمل أمن وسلامة هذه المنشأة الوطنية المهمة جدا".

ويعد الاتهام هو الثاني حول المصفاة إذ تبادل الجيش والدعم السريع في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم الاتهامات حول التسبب في حريق داخل مستودعات المصفاة.

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-07 at 12.02.53 AM
1:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

إطلاق نار في وسط العاصمة البلجيكية.. وأول تعليق من السلطات

WhatsApp Image 2023-12-06 at 10.56.59 PM
12:07 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

ضحايا في إطلاق نار بجامعة نيفادا الأمريكية .. ومقتل منفذ الحادث

WhatsApp Image 2023-12-06 at 10.32.00 PM
11:53 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

درجة الحرارة 50 تحت الصفر .. شتاء غير مسبوق منذ 150 عاما في روسيا

ايلون ماسك
9:23 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إيلون ماسك يطرح سؤالا محرجا حول تمويل واشنطن لأوكرانيا

اقرأ أيضا

سفينة ضخمة تصطدم بجسر أثناء مرورها من قناة السويس.. وبيان عاجل من الهيئة

استهداف القوات الأمريكية في "عين الأسد" بالعراق مجدداً

كارثة إنسانية.. استشهاد وإصابة فلسطينيين في غزة والضفة وتوقف المستشفيات(تقرير)

مسؤول في "البنتاجون": 40 دولة تشارك في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

صراع داخلي .. هل ينقلب أصدقاء "زيلينسكي" عليه وتحسم حرب أوكرانيا لصالح روسيا؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدعم السريع 6:04 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شاهد.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 20 بشرق دارفور

اشتباكات السودان 4:37 م السبت، 18 نوفمبر 2023

حياة الملايين في خطر.. الجيش السوداني والدعم السريع يتهمان بعضهما بتدمير سد جبل أولياء

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش 12:20 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

غوتيريش يرحب باستئناف محادثات جدة ويدعو لوقف القتال في السودان

WhatsApp Image 2023-11-06 at 10.41.17 PM 7:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

المملكة وأمريكا و"الإيجاد": طرفا النزاع في السودان يلتزمان بهذه البنود

اقرأ أيضا

التهاب رئوي
8:32 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

روسيا تعلن زيادة الإصابات بمرض شديد الخطورة

مخدرات
8:13 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

الجيش الأردني يعلن عن إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة من سوريا وقتل 3 مهربين

امير الكويت
6:47 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

دبابة
6:26 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين في قصف للاحتلال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الإجازة المطولة
2:00 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. بالتواريخ.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

الدعم السريع
1:38 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

دمرت بشكل كامل .. من المسؤول عن قصف أكبر مصفاة نفط بالسودان؟

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة
1:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الخميس 23 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في تبوك

الجوازات
1:01 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول عاملة منزلية

الضمان الاجتماعي المطور
12:07 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور

الدكتور سعد الخثلان
11:50 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الشيخ الخثلان: استعمال هذا الشيء في الطعام من كبائر الذنوب