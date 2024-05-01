بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار طريق سريع في الصين

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لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم عندما انهار جزء من طريق سريع في الصين اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.



انهيار طريق سريع في الصين



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🔴 خبر محزن.. لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين، وأصيب 30 آخرون. pic.twitter.com/ug8ksEJ7SI — الصين بالعربية (@mog_china) May 1, 2024

وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة أكثر من المعتاد بمنطقة قوانغدونغ الصناعية، قبل موسم الرياح الموسمية، ما أدّى إلى فيضانات وانهيارات أرضية.وأفادت وكالة الصين الجديدة الحكومية بأنّ 20 مركبة "حوصرت" بسبب انهيار جزء من الطريق الثلاثاء، ما أدّى إلى مقتل وإصابة 54 شخصاً في المجمل.وأشارت الوكالة في حصيلة صدرت اليوم، إلى أنّه تمّ تأكيد وفاة ما لا يقل عن 24 شخصاً، ونقل 30 شخصاً إلى المستشفى.وبالأمس وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تساقطا عنيفا لحبات برد بحجم الكرة في إحدى مناطق جنوب الصين. برد بأحجام الجارة على الصين.وبحسب ما تم تداوله فإن هذه المنطقة تتعرض لرياح إعصارية و أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات.