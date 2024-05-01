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بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار طريق سريع في الصين

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انهيار جنوب الصين
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لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم عندما انهار جزء من طريق سريع في الصين اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

انهيار طريق سريع في الصيناضافة اعلان

 وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة أكثر من المعتاد بمنطقة قوانغدونغ الصناعية، قبل موسم الرياح الموسمية، ما أدّى إلى فيضانات وانهيارات أرضية.
 وأفادت وكالة الصين الجديدة الحكومية بأنّ 20 مركبة "حوصرت" بسبب انهيار جزء من الطريق الثلاثاء، ما أدّى إلى مقتل وإصابة 54 شخصاً في المجمل.
 وأشارت الوكالة في حصيلة صدرت اليوم، إلى أنّه تمّ تأكيد وفاة ما لا يقل عن 24 شخصاً، ونقل 30 شخصاً إلى المستشفى.

وبالأمس وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تساقطا عنيفا لحبات برد بحجم الكرة في إحدى مناطق جنوب الصين. برد بأحجام الجارة على الصين.
وبحسب ما تم تداوله فإن هذه المنطقة تتعرض لرياح إعصارية و أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات.

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