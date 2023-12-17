حدثان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 أشياء بحثًا عام 2023 في "جوجل"

أ أ

انضم حدثان يتعلقان بالعالم العربي، إلى قائمة أكثر الموضوعات التي بحث عنها مستخدمو الإنترنت عبر ‏محرك البحث "جوجل" في عام 2023، بعد أن استحوذت على اهتمامهم. اضافة اعلان





الحرب في غزة ودولة الاحتلال ‏



الحرب في السودان



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



وتصدّرت "الحرب في غزة وإسرائيل" المركز الأول في القائمة، بحسب بيان من "جوجل"، وهي التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، إذ أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على دولة الاحتلال، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الجاري.وأدت حرب غزة إلى تفاعل عربي ودولي واسع النطاق، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تمثل في تظاهرات احتجاجية حول العالم ضد سياسات القمع الإسرائيلي تجاه شعب غزة، وتدشين حملات مقاطعة للعديد من المنتجات الاستهلاكية والعلامات التجارية العالمية، التي يزعم أنها داعمة لإسرائيل، وفقًا لـ"سبوتنك".وكان الحدث العربي الثاني الذي اندرج في قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "جوجل" خلال 2023 هو "الحرب في السودان"، وهي اشتباكات عنيفة واسعة النطاق نشبت منذ 15 إبريل 2023، بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.