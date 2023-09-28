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للمرة الثانية خلال شهر.. شاهد الفيضانات تجتاح هذه الدول الأوروبية

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أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تجتاح وسط اليونان
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للمرة الثانية خلال شهر، اجتاحت الفيضانات وسط اليونان، خاصة مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وتسبّبت بأضرار واسعة النطاق.اضافة اعلان

عمليات إخلاء واسعة للمدن

 وفرضت السلطات اليونانية حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.

فيضانات وأمطار نتيجة إعصار دانيال

كما تسبّبت العاصفة في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا، وتعرض وسط اليونان مطلع شهر سبتمبر، لدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات.
مقتل عشرات الآلاف من الحيوانات
 وفي تصريحات له، أوضح وزير الزراعة اليوناني ليفتيريس أفغيناكيس، أنّ الفرق الميدانية رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكن لا يزال يتعذّر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى.

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