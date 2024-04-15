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أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء في البلاد.





أمير الكويت يكلف الشيخ أحمد عبدالله الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة



وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإنه تم تكليف الشيخ أحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.





وفيما يلي نص الأمر الأميري



أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 إبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى - يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 6 شوال 1445هـ الموافق: 15 إبريل 2024م