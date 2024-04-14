بناء على توصيات المملكة.. الكويت تنشر الاشتراطات الصحية المعتمدة للمسافرين لأداء فريضة الحج

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اعتمادها الاشتراطات الصحية للمسافرين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، وذلك بناء على توصيات من المملكة.



الاشتراطات الصحية للمسافرين من الكويت إلى المملكة:



تطعيم الحجاج ومخالطيهم:



متداولو الأغذية:



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية، فقد جاء في الاشتراطات، أنه نظرا لقرب موسم الحج لعام 2024، وبناء على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المسافرين للحج والعمرة لعام 1445 هجرية الموافق 2024 ميلادية، يراعى الالتزام بالإرشادات الصحية.وأوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الاشتراطات تضمنت حسب توصيات وزارة الصحة السعودية، يشترط أن يكون المتقدم للحج مطعما بلقاح الحمى الشوكية التيسيرية الرباعي الفصيلة ACW135Y.أيضا أفادت الاشتراطات بأنه ينصح الحجاج بالتطعيم بلقاحات كوفيد- 19 المعتمدة في وزارة الصحة بالمملكة.كما شددت الاشتراطات على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية السعودية خلال أداء مناسك الحج حفاظا على صحتهم وسلامتهم.أيضا تضمنت الاشتراطات إرشادات خاصة بتطعيم الحجاج ومخالطيهم، ويجب على المراكز الوقائية إخطار الراغبين بالحج بإحضار "البطاقة المدنية، وينصح بوجود كتاب من حملة الحج التابع لها الحاج" عند المراجعة لمراكز الصحة الوقائية "الجدول المرفق" ليتم تطعيم الحجاج والمعتمرين بالتطعيمات المطلوبة.أما عن فحص وتطعيم متداولي الأغذية العاملين بحملات الحج الكويتية، فيجب تطعيم جميع العاملين بحملات الحج بما فيهم متداولو الأغذية بالطعوم المذكورة سابقا وفق الإجراءات المذكورة.كما يجب تحويل جميع متداولي الأغذية العاملين بحملات الحج الكويتية للفحص الطبي الشامل والفحص المخبري بقسم فحص متداولي الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وفق الإجراءات الصحية المطبقة.