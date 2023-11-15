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إحصائية صادمة.. الإطاحة بـ 17 ألف تاجر سموم في دولة عربية

ضبط تجار مخدرات بالعراق
ضبط تجار مخدرات بالعراق
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن أرقام صادمة حول عدد المقبوض عليهم في قضايا الاتجار بالمخدرات خلال منذ بداية العام الجاري.

تجار المخدرات في العراق:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته صحيفة "السومرية"، فقد تم القبض على 17 ألفاً و249 متهماً منهم 121 أجنبياً بتجارة المواد المخدرة خلال 2023.

ونقلت عن المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي، أن إحصائيات الوزارة أظهرت انخفاض معدلات جريمة المخدرات، لاسيما بعد تكثيف الجهود لمحاربتها كونها أصبحت آفة خطيرة تفتك بالمجتمع.

وأوضح أن مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت ، من إلقاء القبض على شبكة تجار مخدرات في محافظة كربلاء كانت بحوزتها 3 كيلوغرامات من مادة الكرستال، فضلاً عن ضبط 15 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال الأسبوع الماضي.

كما نوه أن الحملات مستمرة للحد من انتشار المخدرات، لاسيما أن من أبرز أولويات الوزارة هو:

-التصدي والحد من هذه الجريمة.


- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدانين بتجارة أو حيازة المواد المخدرة وفق المادة 27 من قانون المخدرات.


أيضا أشار إلى أن عدد الجوازات التي أُصدرت للمدة ذاتها بلغ 52 ألفاً و738 جوازاً عادياً، فيما بلغ عدد الإلكتروني منها 21 ألفاً و992 جوازاً.

ونوَّه بأن الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للجالية العراقية في الخارج من خلال منحهم سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا).

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