المخدرات بالأطنان.. أستراليا تضبط أكبر شبكة لتجار السموم في تاريخها

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أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس الأربعاء، عن إجراء أكبر عملية بتاريخها لتوقيف وإحباط شبكة تجارة مخدرات وأسلحة وعملة رقمية. اضافة اعلان





شبكة مخدرات في أستراليا:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عن الشرطة الأسترالية، فإن قيمة المضبوطات تصل قيمتها للمليار ونصف دولار.وأوضحت أن التحقيق الذي استمر لمدة عام بمشاركة الشرطة ولجنة الجرائم في نيو ساوث ويلز وقوات الحدود الأسترالية، استهدف أنشطة عصابة أفرادها من خلفية لبنانية.وأضافت الشرطة أنه تم ربط العصابة بعمليات غير قانونية تتجاوز قيمتها مليار دولار من خلال ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة النارية والمخدرات والتبغ وغسل الأموال.وتابعت: "أسفرت العملية عن اعتقال 24 شخصاً ومصادرة 21 سلاحاً نارياً في منطقة سيدني الكبرى هذا الأسبوع، منوهة أن نحو 450 ضابطا شاركوا في العملية.يذكر أن العملية كانت قد بدأت الأحد الماضي عندما ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مطار سيدني أثناء محاولته مغادرة البلاد.ونوهت الشرطة أيضا أنه تم القبض أيضا على 25 شخصاً آخرين ووجهت إليهم اتهامات بعد عمليات في جميع أنحاء مدينة سيدني.كما أشارت إلى أنه تم ضبط طنين من المخدرات المحظورة، تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 130 مليون دولار.أيضا تم ضبط 60 جهازاً مشفراً و25 سلاحاً نارياً، ومصادرة سيارة لامبورغيني و1.5 مليون دولار نقداً و2 مليون دولار من العملات المشفرة و3 ملايين دولار من المجوهرات.