دخلت بحيلة ماكرة من الهند.. تهريب آلاف أقراص المخدرات لدولة عربية

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تمكنت مصالح الجمارك في ليبيا، من ضبط أكثر من ألفي قرص مهلوس داخل حاوية بميناء بنغازي، شرق البلاد.





ضبط مخدرات في ليبيا داخل حاوية: اضافة اعلان



ضبطيات مخدرات أخرى:



ونقلت صحيفة "أصوات مغاربية" عن بيان صادر من النيابة العامة أنها كانت معبأة داخل حاوية تنقل سجادا مستوردا من الهند.وبحسب بيان النيابة، فإن كمية المؤثرات العقلية التي تم ضبطها بلغت 208,600 قرص، فيما وجهت التهم إلى 3 أشخاص بالتورط في هذه العملية".وتأتي هذه العملية لتضاف إلى سلسلة من العمليات المشابهة الأخرى عاشتها ليبيا في وقت سابق، وأكدت جميعها انتشار مختلف أنواع المخدرات خلال السنوات الأخيرة.وكان تقرير أممي، قد كشف السنة الماضية، أن ليبيا وسواحلها لم تعد منطلقا لقوافل الهجرة إلى الضفة الأخرى من المتوسط فحسب، وإنما صارت منفذاً رئيسياً لتهريب المخدرات بأنواعها ومن بينها الكوكايين.فيما أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن ضبط تشكيل عصابي تورط في جلب كميات من مخدر الكوكايين إلى ليبيا وترويجها، وذلك في شهر يونيو الماضي.بينما ضبطت مصالح الجمارك على مستوى ميناء مدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس 1.7 مليون قرص مخدر كانت قادمة من أوروبا، وذلك في شهر مارس الماضي.يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الشبكات المتورطة في تجارة المخدرات وترويجها إلى استغلال الانفلات الأمني الذي تعرفه ليبيا من أجل تحويلها إلى أحد أهم نقاط العبور من شمال أفريقيا نحو أوروبا.يذكر أن السلطات الإيطالية، كانت قد كشفت هذا العام، عن إحباط محاولة تهريب 14 طنا من مادة الكبتاجون و3 أطنان من مادة الحشيش كانت متجهة إلى ليبيا.