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عاجل.. 20 حقيبة وجدت في خنادق.. ضبط نصف طن مخدرات بدولة خليجية

2023-11-20_20-14-13
الداخلية
أ أ
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تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية الكويتية من ضربة قوية وموجعة لتجار المخدرات ومروجيها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد تمكنت القوات الأمنية من إحباط محاولة تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدرة تقدر قيمتها السوقية بمليون ونصف دينار.

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نصف طن مخدرات بالكويت:


 وتمكنوا من ضبط 6 مهربين من الجنسية الإيرانية بالجرم المشهود أثناء تسللهم إلى المياه الإقليمية الكويتية والوصول إلى جزيرة كبر.

وذكرت صحيفة"الجريدة" أنه تم حفر خنادق لدفن المخدرات، وأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات سرية تفيد بالتخطيط لعملية تهريب كبيرة للمخدرات على سواحل إحدى الجزر الكبيرة من قبل عصابة من تجار المخدرات.




وأضافت أن المعلومات تحدثت عن أن أفراد العصابة يخططون للتسلل للمياه الإقليمية الكويتية قادمين من إحدى الدول المجاورة، وقاصدين إحدى الجزر الكويتية للتسلل ودفن المخدرات.

وفي التفاصيل، فإن رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شرعوا في جمع التحريات اللازمة داخلياً وخارجياً وتوصلوا الى معلومات مؤكدة أن أفراد العصابة سوف يستهدفون جزيرة كبر لتوصيل المخدرات ودفنها داخلها.



مخدرات بجزيرة كبر:



كما نوهت أن رجال المباحث نسقوا بشكل فوري وسريع بعد أن علموا بساعة الصفر مع رجال الإدارة العامة لخفر السواحل، لرصد أفراد العصابة أثناء وصولهم للجزيرة، والبدء في إنزال ما بحوزتهم من مواد مخدرة ودفنها. 




وقد تمكنت القوة الأمنية المشتركة من السيطرة أفراد العصابة وعددهم 6 أشخاص من الجنسية الإيرانية وعثروا بحوزتهم على 20 حقيبة تحتوي على 500 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة.

وتقدر قيمتها السوقية بمليون ونصف دينار، حيث كشف التحقيق الأوّلي مع المتهمين أنهم جلبوا المخدرات بهدف توصيلها ودفنها بالجزيرة حتى يتمكن شريكهم السابع المتواري عن الأنظار حاليا من استخراجها في وقت لاحق.

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