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صحيفة تواصل الالكترونية

قوات الاحتلال تعتقل ٥٠ فلسطينيًا في الضفة الغربية

فلسطين إسرائيل
تواصل القصف على غزة
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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، ٥٠ فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق.اضافة اعلان
 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين ونابلس والخليل، ترافق معها مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية، والتنكيل بسكانها.

الاحتلال يواصل القصف العنيف على القطاع

 وفي قطاع غزة، يتواصل القصف العنيف على القطاع، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على شمال ووسط وجنوب القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف صوب شواطئ مدينة غزة.

 1200 شهيد في قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي إلى ١٢٠٠ شهيد.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نصف عدد الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن.

إصابة ٥٦٠٠ بجروح مختلفة

 كما أصيب ٥٦٠٠ بجروح مختلفة، لافتةً النظر أن ١٥ فلسطينيًا استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.
 وتواصل طائرات الاحتلال لليوم السادس على التوالي قصفها العنيف لقطاع غزة، مما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية، ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

ارتفاع أعداد النازحين في قطاع غزة

ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص، بزيادة قدرها 40% منذ أمس.

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