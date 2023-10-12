الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 1200 شهيد

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، إلى ١٢٠٠ شهيد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نصف عدد الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن. اضافة اعلان





إصابة ٥٦٠٠ بجروح مختلفة



ارتفاع أعداد النازحين في قطاع غزة



بيان المنظمة العربية للهلال الأحمر



كما أصيب ٥٦٠٠ بجروح مختلفة، لافتةً النظر أن ١٥ فلسطينياً استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.وتواصل طائرات الاحتلال لليوم السادس على التوالي قصفها العنيف لقطاع غزة، مما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية، ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص، بزيادة قدرها 40 % منذ أمس.وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه منذ أمس، تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت حوالي 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.دانت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال ألأحمر والصليب ألأحمر "آركو" العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولي.ودعت الهيئة في بيان صادر لها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف القصف المستمر على قطاع غزة وتقديم الإغاثة العاجلة للسكان وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.