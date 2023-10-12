الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 1200 شهيد

18697859151621163299
فلسطين المحتلة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، إلى ١٢٠٠ شهيد.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نصف عدد الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن.اضافة اعلان

إصابة ٥٦٠٠ بجروح مختلفة

 كما أصيب ٥٦٠٠ بجروح مختلفة، لافتةً النظر أن ١٥ فلسطينياً استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.
 وتواصل طائرات الاحتلال لليوم السادس على التوالي قصفها العنيف لقطاع غزة، مما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية، ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

ارتفاع أعداد النازحين في قطاع غزة

ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص، بزيادة قدرها 40 % منذ أمس.
 وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه منذ أمس، تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت حوالي 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.

بيان المنظمة العربية للهلال الأحمر

دانت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال ألأحمر والصليب ألأحمر "آركو" العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولي.
 ودعت الهيئة في بيان صادر لها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف القصف المستمر على قطاع غزة وتقديم الإغاثة العاجلة للسكان وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضا

image
8:58 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أغرب من الخيال.. يرجع إلى أهله بعد 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة

البرهان وحميدتي
3:56 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

ماذا وراء تعثر مفاوضات الجيش السوداني و"الدعم السريع"؟ (تقرير)

c6075b73-94b1-4352-8229-b50c1d611bf6
2:42 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

بعد تسوية المنازل بالأرض .. زلزال جديد يضرب أفغانستان

F8LrQbVX0AAMLUN
11:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها دولة خليجية.. تعطل الطيران المدني في عدة مطارات حول العالم

اقرأ أيضا

. أعداد النازحين في قطاع غزة تصل إلى 263 ألف شخص .. وتدمير آلاف المساكن بسبب قصف الاحتلال

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي.. سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث

ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

5678 67 4:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

8797686 3:11 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

8990889 1:13 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاد الأدوية

7ه 7 ع 5:01 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

طائرات الاحتلال تدمر ١٥٩ منزلاً في قطاع غزة ونزوج 23 ألفًا

اقرأ أيضا

علم الزلازل
3:41 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عاجل.. زلزال في الأردن

8797686
3:11 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

8990889
1:13 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاد الأدوية

العدوان الصهيوني على غزة 4
6:49 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

31 شهيدًا في غارات شنها الاحتلال على منازل في قطاع غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اجازة مطولة
10:03 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد الإجازة المطولة التالية

كيفية-إصدار-إخلاء-طرف-عن-طريق-المنصة-الوطنية-الموحدة
9:51 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار إخلاء طرف إلكترونيًا

أهم 10
9:32 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تحذير المشاهير في قضايا الديات والإنترنت والجوال للعاملة المنزلية

image
8:58 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أغرب من الخيال.. يرجع إلى أهله بعد 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة

هاتف بكسل 8
8:45 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

تسريب جديد.. السعر والمواصفات والمميزات لهاتف جوجل "Pixel 8"

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
7:58 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل أنت ضمن هذه الـ 5؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص منح الدعم للزوجة