"الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاد الأدوية

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أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة للمجتمع الدولي، للتدخل العاجل، لإيصال إمدادات الأدوية والوقود للمستشفيات.

خاصة مع قرب نفاد معظم المستلزمات الطبية الخاصة بإسعاف جرحى العدوان الصهيوني، المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي. اضافة اعلان

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن ٦٠ في المئة من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة لاستشهاد نحو ٥٠٠ طفل وامرأة نتيجة الغارات والقصف الذي يستهدف الأماكن المأهولة بالسكان.

وأشارت إلى أن جميع الأسرة في المستشفيات نفدت، ولا قدرة لدى المراكز الطبية والصحية على استقبال المزيد من الجرحى، الذين يسقطون تباعًا، إثر الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة المستمرة على غزة.





الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في غزة



أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها القنابل الفسفورية والعنقودية وغيرها.وأكدت في بيان لها، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، أدت حتى اللحظة إلى استشهاد ٩٧٤ مواطناً وأكثر من ٥٠٠٠ جريح، وهي في تزايد متسارع، ترافق معها نزوح آلاف المواطنين من منازلهم، إضافة إلى أرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سُوّيت بالأرض.