١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت ٢٠ شهيداً وعشرات الجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية في حي الكرامة شمال قطاع غزة، والذي تعرض خلال الساعات الماضية لقصف عنيف من طائرات الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى ١٠٥٥ شهيداً و٥١٨٤ جريحاً. اضافة اعلان





قصفت ٢٠ سيارة إسعاف



نفاد الأدوية، وعجز المستشفيات



استشهاد تسعة من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة



استشهاد ثلاثة مسعفين



الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف شواطىء قطاع غزة



ولفتت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت ٢٠ سيارة إسعاف، أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى، خلال العدوان المستمر على القطاع.واستشهد فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينتي نابلس و بيت لحم، بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة بيت لحم، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما استشهد فلسطيني آخر في بلدة قصرة بنابلس، برصاص قوات الاحتلال .وفي قطاع غزة، طالبت المستشفيات في نداء أطلقته للمنظمات الدولية، بالعمل الفوري على فتح ممرات إنسانية لإنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مع قرب نفاد الأدوية، وعجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الجرحى.وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن استشهاد تسعة من العاملين في منظمات الأمم المتحدة، خلال القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر منذ السبت الماضي على قطاع غزة.وفي السياق، تواصل طائرات ومدفعية وبحرية الاحتلال قصف منازل وأبراج سكنية في القطاع، مما أدى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى، الذين تجاوز عددهم خلال أقل من ٢٤ ساعة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية ١٥٠ شهيداً، بينهم أطفال ونساء.استشهد ثلاثة مسعفين فلسطينيين، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تقدم الإسعافات للجرحى في حي الندى بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بكثافة شواطىء قطاع غزة، اليوم، ملحقة خسائر في عدة مرافق عامة قريبة من شواطىء المدينة.وأفادت مصادر فلسطينية، أن القصف البحري الإسرائيلي ركز على منطقة الواحة والسودانية شمالاً، حتى منطقة ميناء غزة القديم ، مما أدى لخسائر بشرية ومادية، ترافقت القصف مع حصار بحري خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي على شواطىء القطاع، منذ السبت الماضي.