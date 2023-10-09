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قفزة قاتلة.. نهاية مروعة لمظلي روسي

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مظلي روسي
أ أ
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وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة في حياة "مظلي" روسي يدعى دميتري بيلييف قبل أن يسقط قتيلا.

سقوط مروع


ويظهر الفيديو سقوط مروع لـ "المظلي الروسي" من مسافة عالية ما أدى لمصرعه في الحال.اضافة اعلان

كان هذا المظلي قد نجح في 3700 قفزة سابقة طوال مشواره غير أنه أخطأ في المباراة النهائية لكأس روسيا في القفز بالمظلات بالشيشان  فكانت نهايته.

فريق محترف:


ولا تعد هذه الواقعة الأولى، إذ لقى عضو فى فريق محترف للقفز المظلى، حتفه بعد أن سقط على الأرض خلال عرض ما قبل المباراة نظمته مدرسة ثانوية فى تينيسى.

وكان ريتشارد شيفيلد 55 عامًا، جزءًا من فرقة من القفز بالمظلات تم تجنيدهم للترفيه عن المتفرجين قبل لعبة تنافس سنوية فى مقاطعة واشنطن بين مدرستى David Crockett وDaniel Boone الثانوية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأظهرت لقطات من المشهد شيفيلد، لاعب القفز المظلى المتمرس الذى تستمتع أسرته بأكملها أيضًا بهذه الرياضة، وهو يحاول الهبوط، إلا أنه فشل فى الهبوط الآمن، وسقط شيفيلد من السماء إلى منطقة خلف الملعب، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.

وقال ابنه ستايسى،"اليوم فقط لا أشعر بالواقعية، وأصعب يوم فى حياتى، فقدنا أحد أهم الأشخاص فى حياتنا، والدي، أنا ممتن جدًا للعلاقة التى كانت بيننا، كنا نتحدث كل يوم ، عدة مرات فى اليوم"، وشيفيلد وزوجته كيم متزوجان لمدة 38 عامًا، كانا أبوين لتوأم، ستايسى وكيسي.

أضاف ستايسي،"أن تكون قادرًا على القفز بالمظلة مع والدك هو مستوى آخر رائع، كان أكثر شيء أحبه أبى، ينظر الناس إلى ما نفعله ويقولون إنه جنون، وربما يكون كذلك، لكن أبى عاش حياة كاملة، وقد علمنا أن نفعل الشيء نفسه، وتابع: "لقد كان له تأثير على كل شخص قابله، كان أفضل أب وزوج، ربما لم تصل إلى 120 عامًا كما قلت دائمًا، حتى نطير مرة أخرى يا أبي. أحبك".

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