لن تصدق ماذا وجد أطباء داخل رأس امرأة روسية عمرها 80 عاما

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اكتشف أطباء روس أن امرأة روسية تبلغ من العمر 80 عاما، عاشت حياتها بأكملها بإبرة في دماغها.



الإبرة المُكتشفة اضافة اعلان





وأوضحوا أن الإبرة المُكتشفة طولها 3 سنتيمترات وكانت مغروسة داخل دماغها منذ ولادتها، بحسب وزارة الصحة في سخالين الروسية.





ويعتقد الأطباء أنها نجت من محاولة فاشلة للقتل من قبل والديها.



البقعة الناعمة





وفي الحقبة السوفييتية خلال المجاعة في ثلاثينيات القرن العشرين، كان الآباء اليائسون الذين يعانون من الفقر يقومون بإدخال إبرة في البقعة الناعمة من رأس الطفل حتى ينهوا حياتهم، حسبما ذكر تقرير لصحيفة الإندبندنت.



واقعة أخرى



في واقعة أخرى غريبة أيضا، نجا عامل هندي من الموت بأعجوبة، عقب اختراق سيخ حديدي لرأسه، أثناء عمله في موقع بناء وسط الهند.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، سقط سانجاي باهي، البالغ من العمر 21 عاما، أثناء بنائه بئرا ملكا له، متعرضا لاختراق سيخ حديدي لجمجمته، من الجانب الأيمن للأيسر.





ونقل باهي للمستشفى للخضوع لجراحة طارئة، ظل في كامل وعيه طيلة وقتها والتي استمرت 90 دقيقة



