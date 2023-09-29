الجمعة، 14 ربيع الأول 1445 ، 29 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ما الأمر؟.. بوتين يُوقّع مرسومًا للتجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة

rcv.YNA.20220708.PRU20220708661201009
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة.
اضافة اعلان

بوتين يوقع مرسومًا للتجنيد الإجباري

وحسب وكالة تاس الروسية، فقد دعا المرسوم، مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط من عام 2022، للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية وهيئات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية.
وخلال لقائه في الكرملين مع المشاركين في المعارك، وصف بوتين، المعركة بالقرب من بلدة اوروجيينويه بأنها مثال على شجاعة وبطولة العسكريين الروس.

بوتين: الجنود الروس سطروا معارك ملحمية

وأضاف أن الجنود الروس سطروا معارك ملحمية عبر التاريخ، مواجهين العدو رغم تفوقه عددًا، مؤكدًا أن العملية العسكرية الخاصة سطرت العديد من هذه البطولات الموثقة.

5 جنود روس يصدون هجومًا أوكرانيًا مكثفًا

وفي الوقت نفسه، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورًا لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجيينويه على محور جنوب دونيتسك.
وأظهرت المقاطع، كيف استطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.
وفي 19 من فبراير من العام الماضي، وقع بوتين مرسومًا يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-29 at 5.53.50 PM
7:16 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

2021_11_30_2_36_13_449
6:16 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

المملكة تُدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة في باكستان

التجارة الإلكترونية
6:08 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

حظر التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل في دولة إسلامية

برنارد أرنو
5:36 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

التحقيق مع أغنى رجل في أوروبا حول قضية غسيل أموال

اقرأ أيضا

أكثر من 100 قتيل وجريح في تفجير بباكستان

عاجل.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير قرب مسجد في باكستان

عاصفة "إلياس" تضرب اليونان والفيضانات تحاصر مئات السكان (فيديو)

فيديو يوثق الكارثة.. حريق ضخم بمجمع تابع للدفاع الإيرانية

بعد حرق السويد للمصحف.. شوارعها تتحول لساحة حرب ودعوات بنزول الجيش

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-25 at 11.55.23 PM 12:09 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

صواريخ أمريكية بعيدة المدى .. هل تنقل أوكرانيا الحرب إلى العمق الروسي؟

WhatsApp Image 2023-09-23 at 3.35.54 PM 3:40 م السبت، 23 سبتمبر 2023

عاجل ..سقوط طائرة روسية قرب معسكر في مالي.. ومصادر: تحمل عناصر فاغنر

بايدن 10:18 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

تصعيد جديد.. البيت الأبيض يعلن قرار بايدن حول تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس"

thumbs_b_c_748b1e5c2740f4370c5a7834989db670 8:37 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بقاعدة فضائية.. بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية لمناقشة هذا الأمر

اقرأ أيضا

زيادة حالات الطلاق في المملكة
11:19 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

15 حالة طلاق يوميا بدولة خليجية (تفاصيل)

سرقة هواتف
11:08 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

اللصوص في حيرة.. آبل تعطل أجهزة الأيفونات المنهوبة من متاجر أمريكية

هاكر
10:42 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

فعلتها الصين.. اختراق حسابات موظفين في الخارجية الأمريكية

اشتباكات السودان
10:22 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مقتل 954 مدنيا وإصابة الآلاف في قصف جوي ومدفعي بالسودان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
7:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" وحقيقة قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين

2021_11_30_2_36_13_449
6:16 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

المملكة تُدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة في باكستان

جامعة الملك فهد
4:59 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

حسب التصنيفات العالمية.. أفضل 10 جامعات في المملكة

سكني
4:53 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تنويه مهم من سكني بشأن ضريبة التصرفات العقارية

الهيئة العامة للمنافسة
4:22 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

ارتفاع مخالفات منشآت القطاع الخاص.. ما علاقة الموظفين الحكوميين بالأمر؟

توقيف 7
4:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

توقيف 7 أشخاص في الرياض أساءوا لرجال الأمن بهدف الحصول على مشاهدات