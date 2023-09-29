ما الأمر؟.. بوتين يُوقّع مرسومًا للتجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة

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كشفت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة.

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بوتين يوقع مرسومًا للتجنيد الإجباري



بوتين: الجنود الروس سطروا معارك ملحمية



5 جنود روس يصدون هجومًا أوكرانيًا مكثفًا



وحسب وكالة تاس الروسية، فقد دعا المرسوم، مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط من عام 2022، للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية وهيئات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية.وخلال لقائه في الكرملين مع المشاركين في المعارك، وصف بوتين، المعركة بالقرب من بلدة اوروجيينويه بأنها مثال على شجاعة وبطولة العسكريين الروس.وأضاف أن الجنود الروس سطروا معارك ملحمية عبر التاريخ، مواجهين العدو رغم تفوقه عددًا، مؤكدًا أن العملية العسكرية الخاصة سطرت العديد من هذه البطولات الموثقة.وفي الوقت نفسه، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورًا لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجيينويه على محور جنوب دونيتسك.وأظهرت المقاطع، كيف استطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.وفي 19 من فبراير من العام الماضي، وقع بوتين مرسومًا يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.