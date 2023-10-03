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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد انتهاء عمليتها ضد الإرهاب..

أذربيجان: الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة

الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة
صورة للمسجد الذي تم تحويله في قره باغ إلى حظيرة
أ أ
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قالت وزارة الداخلية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، إن الأرمن في إقليم قره باغ الذي تم تحريره في الآونة الأخيرة، حولوا مسجدًا إلى حظيرة للمواشي.اضافة اعلان
وأفادت الوزارة في بيان أنه مع انتهاء العملية الأذربيجانية الأخيرة في قره باغ، تبين أن الأرمن حولوا مسجدًا في قرية "مالي بيلي" إلى حظيرة، وفقًا لـ"الأناضول".

الأرمن حوّلوا عددًا من المساجد إلى حظائر

وأضافت أن المسجد تعرض للحرق على يد الأرمن عام 1992، وتهدمت مأذنته، في حين تم استخدام القسم المتبقي كحظيرة لتربية المواشي.
جدير بالذكر، أن أذربيجان عثرت على عدد من المساجد التي حولها الأرمن إلى حظائر بعد تحريرها مناطق عديدة في قره باغ عام 2020.

إرساء النظام الدستوري في قره باغ

وفي 19 سبتمبر المنصرم أطلقت أذربيجان عملية ضد الإرهاب لـ"إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات الأرمينية في قره باغ عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.
وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 من سبتمبر 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.
وبعد معارك استمرت 44 يومًا أعلنت روسيا في 10 من نوفمبر 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

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