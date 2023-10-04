أنباء عن مفاوضات روسية أوكرانية.. هل تنتهي الأزمة قريبا ؟

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توقع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، بدء مفاوضات في الربيع المقبل بين أوكرانيا وروسيا ، مشيرا إلى أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض. اضافة اعلان





مفاوضات روسية أوكرانية



مساعدات جديدة لأوكرانيا



بريطانيا توجه نصيحة لأوكرانيا



وقال الوزير كروزيتو حديثه في فعاليات "مهرجان المدن"، في روما اليوم: "أعتقد أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وأخشى أن يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، التي لم تستخدم بعد طائرات الجيلين الرابع والخامس المتوفرة لديها"، وفقا لوكالة "أكي" الإيطالية.وأضاف: "لدي انطباع بأن شخصا ما قد يعتبر هذا الشتاء بمثابة نقطة حاسمة في النزاع، الذي يبدو أنه لن ينتهي أبدا، وبعد هجوم مضاد ما من جانب أوكرانيا وروسيا، يمكن أن يكون الربيع هو الفترة التي تكون فيها كلا الدولتين قد استنفذتا الأسلحة ويمكنهما بدء المفاوضات".وأشار الوزير إلى أن "جميع الفنيين يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا أحد يفكر حقا باستخدام الأسلحة النووية"، موضحا أن "هذا هو الوضع على المستوى العقلاني، وبالتأكيد لا يوجد ما يقف ضد الجنون، لكن لا أحد يخشى اليوم من تصعيد قد يؤدي إلى حرب نووية".وحول حزمة مساعدات عسكرية ثامنة لأوكرانيا، ذكر الوزير، أن "الحزم يتم بناءها على أساس الطلبات وإمكانية تلبيتها"، موضحا أنه "إذا كان من الممكن تلبية الطلبات، فسنتمكن من بناء الحزمة الثامنة. ونحن نقوم حاليا بإعادة تقييم الطلبات مرة أخرى".وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قد أوضح أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد" قبل بدء فصل الشتاء.وكان وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس قد نصح القيادة الأوكرانية بتجنيد الشباب بشكل أكثر نشاطا للخدمة العسكرية.وتابع المسؤول البريطاني أن هذا سيمنع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد وإحراز تقدم قبل البرد المقبل.يأتي ذلك فيما يتوقع مراقبون استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بسبب عزم روسيا على استمرار القتال في محاولة لإخضاع كييف، بينما تواصل أوكرانيا الدفاع عن أراضيها بدعم من دول أوروبية وأمريكا.