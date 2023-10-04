الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أنباء عن مفاوضات روسية أوكرانية.. هل تنتهي الأزمة قريبا ؟

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
توقع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، بدء مفاوضات في الربيع المقبل بين أوكرانيا وروسيا ، مشيرا إلى أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض.اضافة اعلان

مفاوضات روسية أوكرانية


وقال الوزير كروزيتو حديثه في فعاليات "مهرجان المدن"، في روما اليوم: "أعتقد أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وأخشى أن يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، التي لم تستخدم بعد طائرات الجيلين الرابع والخامس المتوفرة لديها"، وفقا لوكالة "أكي" الإيطالية.

وأضاف: "لدي انطباع بأن شخصا ما قد يعتبر هذا الشتاء بمثابة نقطة حاسمة في النزاع، الذي يبدو أنه لن ينتهي أبدا، وبعد هجوم مضاد ما من جانب أوكرانيا وروسيا، يمكن أن يكون الربيع هو الفترة التي تكون فيها كلا الدولتين قد استنفذتا الأسلحة ويمكنهما بدء المفاوضات".

وأشار الوزير إلى أن "جميع الفنيين يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا أحد يفكر حقا باستخدام الأسلحة النووية"، موضحا أن "هذا هو الوضع على المستوى العقلاني، وبالتأكيد لا يوجد ما يقف ضد الجنون، لكن لا أحد يخشى اليوم من تصعيد قد يؤدي إلى حرب نووية".

مساعدات جديدة لأوكرانيا


وحول حزمة مساعدات عسكرية ثامنة لأوكرانيا، ذكر الوزير، أن "الحزم يتم بناءها على أساس الطلبات وإمكانية تلبيتها"، موضحا أنه "إذا كان من الممكن تلبية الطلبات، فسنتمكن من بناء الحزمة الثامنة. ونحن نقوم حاليا بإعادة تقييم الطلبات مرة أخرى".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قد أوضح أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد" قبل بدء فصل الشتاء.

بريطانيا توجه نصيحة لأوكرانيا


وكان وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس قد نصح القيادة الأوكرانية بتجنيد الشباب بشكل أكثر نشاطا للخدمة العسكرية.
وتابع المسؤول البريطاني أن هذا سيمنع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد وإحراز تقدم قبل البرد المقبل.
يأتي ذلك فيما يتوقع مراقبون استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بسبب عزم روسيا على استمرار القتال في محاولة لإخضاع كييف، بينما تواصل أوكرانيا الدفاع عن أراضيها بدعم من دول أوروبية وأمريكا.

اقرأ أيضا

نوبل الكيمياء
1:35 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إعلان فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء

الحرب الروسية الاوكرانية
8:51 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا تتقدم عسكريًا وتُعلن مقتل 261 جنديًا روسيًا في 24 ساعة

F7jbHdhWsAAWTJG
8:36 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

إقالة ديفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب
6:29 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سقوط مكارثي.. ماذا يحدث في أمريكا؟ (تقرير)

اقرأ أيضا

أول تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول

تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لـمجلس النواب الأمريكي

أمطار وسيول .. الإعصار "فيليب" يتجه شرق الكاريبي

أول تعليق من البيت الأبيض بعد عزل "رئيس النواب"

20 قتيلا في سقوط حافلة بالبندقية بإيطاليا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الحرب الروسية الاوكرانية 8:51 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا تتقدم عسكريًا وتُعلن مقتل 261 جنديًا روسيًا في 24 ساعة

وزير الخارجية ونظيره الروسي 2:52 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

وزير الخارجية لنظيره الروسي: المملكة تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية

5532626 2 8:58 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة

IMG-20230919-WA0009 9:53 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية

اقرأ أيضا

رئيس مجلس النواب الأمريكي
12:01 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سابقة تاريخية.. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

النائب العام الليبي
9:50 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بعد التسريب.. حبس سفيرة دولة عربية في بلجيكا

WhatsApp Image 2023-10-03 at 7.23.47 PM
7:27 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

وفاة ١٢ رضيعا في يوم داخل مستشفى بالهند.. لهذا السبب

محكمة جزائرية
6:53 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الجزائر.. أحكام قضائية نافذة بجبس وزيرين سابقين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

معلمة-ارشيفية
5:36 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية

مكافحة المخدرات
5:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"إجهاض مخطط الترويج".. ضبط مروجي السموم قبل توزيع ٢٩ طنا بالمملكة

حساب المواطن
5:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين