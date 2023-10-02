قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات 800 وافد

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أنهت وزارة الداخلية خدمات أكثر من 800 موظف وافد غالبيتهم من جنسيات عربية ومنحهم مهلة شهر لإنهاء الخدمة.





الماء المفلتر بالمجان في الكويت:

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وفي سياق منفصل أصدر في وقت سابق وزير التجارة والصناعة الكويتية محمد العيبان قرارا وزاريا بإلزام المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر مجانا وأن لا يتم فرض القناني المعبأة على المستهلك.



وفي تفاصيل القرار، فقد أصدر وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت ، قراراً وزارياً ألزم في المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المُفلتر - ماء الدولة - بالمجان للزبائن في حال طلبهم ذلك.



كما قرر عدم فرض قناني المياه المعبأة عليهم عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية، مع إلزام جميع المطاعم والمقاهي بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك.



وأوضح أن ذلك تم وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.