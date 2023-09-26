مفاجأة في اختراق "المالية الكويتية".. هذا ما قام "الهاكرز" بنسخه

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أكدت وزارة المالية الكويتية أن منفذي الهجمة السيبرانية التي تعرضت لها الوزارة قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة أملاك الدولة.





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وبحسب ما شنرته "النهار" الكويتية، فإن الملفات التي تم نسخها تتضمن عقود إيجار الشاليهات، وعقود إيجار بعض الأراضي إضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية.وأوضحت أن هذه المستندات لم تتلف، والوزارة تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات.وأضافت أنه وكما ذكرت الوزارة في تصريح السابق، فإنها تؤكد أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة.ونوهت أيضا أن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.كما تم الاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية.