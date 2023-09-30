السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الأكبر منذ 5 سنوات.. عدد الوفيات يرتفع 4 أضعاف في هذه الدولة (السبب صادم)

الجثامين الموتى جثة
وفاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تضاعف لنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي في عام 2023.

وفيات بسبب الحرارة في كوريا الجنوبية:


وأوضحت وكالة السيطرة على الأمراض أن هذا يأتي مع تعرض البلاد لموجة حارة غير معتادة.

وأضافت الوكالة أن 32 شخصا يفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال العام الجاري حتى أمس الجمعة، مقارنة بـ9 أشخاص في العام الماضي.

يذكر أن هذا العدد هو الأكبر منذ عام 2018 عندما سجلت كوريا الجنوبية 48 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.

 وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت في جمع البيانات ذات الصلة في عام 2011 .

وفي أغسطس الماضي ذكرت الوكالة الكورية أنه يعتقد أن ما مجموعه 27 شخصا توفوا بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة منذ أواخر مايو الماضي حتى أغسطس.

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل الرقم الأكبر منذ 5 سنوات، حيث سجلت الوفيات ذات الصلة 48 شخصا.

وقالت إن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة، بما في ذلك من لقوا حتفهم لهذا السبب، وصل إلى 2085 بين 20 مايو و8 أغسطس.

وكانت موجة شديدة الحرارة اجتاحت كوريا الجنوبية حينها، مع ارتفاع درجات الحرارة القصوى إلى 38 درجة مئوية.اضافة اعلان

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-09-30-16-49-46-65_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
4:54 م السبت، 30 سبتمبر 2023

لحظة الهجوم على سيارة تحمل المؤن للقوات الفرنسية في النيجر

WhatsApp Image 2023-09-30 at 3.18.54 PM
3:24 م السبت، 30 سبتمبر 2023

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قاعة الأفراح إلى ١٠٧ قتلى

مضبوطين دعارة
2:55 م السبت، 30 سبتمبر 2023

الكويت تواصل ضرب أوكار الدعارة وتضبط 38 متلبسًا بالجرم المشهود

فيديو
2:31 م السبت، 30 سبتمبر 2023

مطعم لتقديم "أم الخبائث" ولحم الخنزير بدولة خليجية

اقرأ أيضا

لحظة انهيار جسر في الكويت على قائدي المركبات

بعد قصف مدفعي طال مواقعها.. مسيرات للدعم السريع تستهدف الجيش السوداني

القمر الاصطناعي يرصد مفاجأة عن مياه البحر في ساحل درنة

إصابة عدد كبير جراء اصطدام بين قطارين شمال اسكتلندا

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الداخلية الكويتية 9:19 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تحرك عاجل من الداخلية الكويتية.. ماذا حدث داخل أكاديمية "ضباط اختصاص"

درجات الحرارة 9:24 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

الأكثر سخونة على الإطلاق.. الأرصاد الجوية: بريطانيا تسجل أكثر أيام العام حرارة حتى الآن

تجارب نووية كورية 8:18 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

كوريا الشمالية تجري محاكاة جديدة لهجوم نووي تكتيكي.. ما الأمر؟

اقرأ أيضا

978978
1:19 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. 7 آلاف عامل ينضمون لإضراب اتحاد عمال السيارات بأمريكا

FPBbFnmXEAEwHH6
11:55 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

نشر غير مسبوق للمدفعية والدبابات الصربية تجاه كوسوفو.. ماذا يجري؟

908900988
10:15 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الفيضانات بالأسواق ومحطات المترو في تركيا؟

alrasheedmedia-6512df1dbe3f7-860x573
8:58 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لمواجهة مرض خطير.. الصحة العالمية تنشر فرقها بمناطق في السودان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رقم-مرور-جدة-768x512
6:28 م السبت، 30 سبتمبر 2023

خلال ساعات.. مخالفة عدم وجود تأمين على السيارة تدخل حيز التنفيذ

حريق
5:34 م السبت، 30 سبتمبر 2023

احتراق 9 مركبات.. حريق في واجهة مبنى سكني بالرياض

وزارة التعليم السعودية
5:22 م السبت، 30 سبتمبر 2023

رسمياً.. التعليم تقرر إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
2:35 م السبت، 30 سبتمبر 2023

تحذير من "الوطني للأرصاد" على حائل .. وإنذار لـ "المدينة وعسير"

حساب المواطن
2:05 م السبت، 30 سبتمبر 2023

يدخل له عوائد مالية من إيجار شقق بمنزله.. هل يؤثر على دعم المواطن؟

التأمينات الاجتماعية
1:11 م السبت، 30 سبتمبر 2023

هل يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك للتأمينات؟.. توضيح مهم