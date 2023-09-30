الأكبر منذ 5 سنوات.. عدد الوفيات يرتفع 4 أضعاف في هذه الدولة (السبب صادم)

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أعلنت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تضاعف لنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي في عام 2023.





وفيات بسبب الحرارة في كوريا الجنوبية:



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وأوضحت وكالة السيطرة على الأمراض أن هذا يأتي مع تعرض البلاد لموجة حارة غير معتادة.وأضافت الوكالة أن 32 شخصا يفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال العام الجاري حتى أمس الجمعة، مقارنة بـ9 أشخاص في العام الماضي.يذكر أن هذا العدد هو الأكبر منذ عام 2018 عندما سجلت كوريا الجنوبية 48 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت في جمع البيانات ذات الصلة في عام 2011 .وفي أغسطس الماضي ذكرت الوكالة الكورية أنه يعتقد أن ما مجموعه 27 شخصا توفوا بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة منذ أواخر مايو الماضي حتى أغسطس.وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل الرقم الأكبر منذ 5 سنوات، حيث سجلت الوفيات ذات الصلة 48 شخصا.وقالت إن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة، بما في ذلك من لقوا حتفهم لهذا السبب، وصل إلى 2085 بين 20 مايو و8 أغسطس.وكانت موجة شديدة الحرارة اجتاحت كوريا الجنوبية حينها، مع ارتفاع درجات الحرارة القصوى إلى 38 درجة مئوية.