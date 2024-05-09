الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من ماليزيا إلى المملكة (صور)

مبادرة طريق مكة - ماليزيا
مبادرة طريق مكة
أ أ
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غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من مملكة ماليزيا، اليوم الخميس، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

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مبادرة طريق مكة

 يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.



إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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