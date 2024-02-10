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الدفاع الروسية: سقوط 5 آلاف جندي أوكراني بين قتيل وجريح وأسير في أسبوع

الحرب مع روسيا
أرشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع بلغت حوالي 5000 جندي بين قتيل وجريح وأسير.

تقرير وزارة الدفاع الروسية:اضافة اعلان

وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بأن الجيش الروسي نفّذ 31 ضربة جوية بأسلحة عالية الدقة، حيث تركزت على القدرات الإنتاجية لمحطات إنتاج وإصلاح الطائرات وطائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار والقوارب المسيرة وأنظمة الصواريخ الساحلية والعملياتية التكتيكية وراجمات الصواريخ المختلفة.
 وتمت إصابة مواقع وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات النازية والمرتزقة الأجانب، وأكدت تدمير كل المواقع المستهدفة.

في اتجاه كراسنوليمانسك:


صدت القوات الروسية 14 هجوماً أوكرانياً، وبلغت خسائر أوكرانيا خلال أسبوع 1500 جندي بين قتيل وجريح.

في اتجاه جنوب دونيتسك:


صدت القوات الروسية خمس هجمات، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع 1160 عسكرياً، و3 دبابات.

في اتجاه خيرسون:


بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 245 جندياً وعربة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

في اتجاه كوبيانسك:


صد الجيش الروسي 36 هجوماً أوكرانياً، وتجاوز إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع 725 جندياً.

في اتجاه دونيتسك:


بلغت خسائر أوكرانيا خلال أسبوع 2190 جندياً، وأكثر من 210 جنود في اتجاه زابوروجيه.

وحسب التقرير تمكن الجيش الروسي من تدمير منصتي إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي إس-300، إضافة إلى 8 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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