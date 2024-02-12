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الاتحاد الأوروبي يصادق على قرار بشأن عوائد الأصول الروسية.. ماذا عن أوكرانيا؟

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الاوروبي
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قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، المصادقة على قرار الحفاظ على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.

عوائد الأصول الروسية المجمدةاضافة اعلان


وجاء في بيان للمجلس، اليوم، أنه "صادق على القرار والنظام الذي يحدد التزامات الجهات الوديعة المركزية التي تحتفظ بالأصول والاحتياطيات للبنك المركزي الروسي، التي تم تجميدها بنتيجة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالقيود".

ووفقا فإنه، سينبغي على الجهات الوديعة التي توجد لديها أصول تابعة للبنك المركزي الروسي بقيمة أكثر من مليون يورو، أن تحتسب العوائد التي تراكمت أثناء سريان العقوبات الأوروبية، والحفاظ عليها بشكل منفصل.

دعم أوكرانيا بأموال روسيا


وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت في يناير الماضي على مستوى المندوبين الدائمين على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام العوائد المتراكمة على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا في وقت لاحق.

ويشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت بتجميد نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير عام 2022.

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