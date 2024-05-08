روسيا تتوعد بالرد على بريطانيا بعد طرد ملحقها العسكري

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد الملحق العسكري الروسي من لندن.



طرد الملحق العسكري الروسي:



وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت عن طرد الملحق العسكري الروسي من البلاد.وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي متحدثا في مجلس العموم في البرلمان البريطاني: "سنطرد الملحق العسكري الروسي، لأنه موظف في جهاز المخابرات العسكرية الروسية".وأضاف: "سنزيل الوضع الدبلوماسي من عدد من العقارات المملوكة لروسيا في المملكة المتحدة، بما في ذلك سيكوكس هاوس في ساسكس، بالإضافة إلى البعثة التجارية ومكتب الملحق العسكري في هاي غيت في لندن، والتي نعتقد أنه تم استخدامه لأغراض استخباراتية".وفرضت الوزارة قيودا جديدة على حصول الروس على التأشيرات الدبلوماسية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".