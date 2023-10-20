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صحيفة تواصل الالكترونية

فلسطين تتصدر المباحثات.. بيان مشترك في ختام زيارة رئيس إندونيسيا للمملكة (تقرير)

بيان مشترك في ختام زيارة رئيس إندونيسيا للمملكة
بيان مشترك في ختام زيارة رئيس إندونيسيا للمملكة
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صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا للمملكة.

علاقات تاريخية ممتدة بين البلدين الشقيقيناضافة اعلان

 ومن خلال البيان، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ جوكو ويدودو، في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

تنسيق بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين

 وفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الإندونيسي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية إندونيسيا.


علاقات وثيقة بين المملكة وجمهورية إندونيسيا

 وأشاد الجانبان بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الى جمهورية إندونيسيا في مارس 2017م، والزيارة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ جوكو ويدودو للمملكة في عام 2019م، من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وعززت العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية إندونيسيا.

إنهاء الحرب وإقامة دوله فلسطينية عاصمتها القدس

واتفق الجانبان على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف الجهود للوصول لتسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بما يكفل للفلسطينيين إقامة دولة مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية


اتفاقية بإنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي

 ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية (إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي)، وعبرا عن تطلعهما إلى تعميق وتوسيع الشراكة في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تعاون مشترك في مجالات توريد البترول الخام

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات توريد البترول الخام، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، والمغذيات الزراعية، والتعاون بين البلدين لتحديد وتقييم الفرص المحتملة في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.

تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

 كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية والحرارية، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات.

تفعيل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

 وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها.

تطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.

بحث سبل تعزيز التعاون في صناعة المواد الغذائية
 وأكد الجانبان تطلعهما إلى بحث سبل تعزيز التعاون في صناعة المواد الغذائية، ومواد البناء وتقنياتها، والسيارات، والأدوية، والاستثمار في صناعة وإنتاج البطاريات، والاستفادة من خبرات الجانب الإندونيسي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما عبرا عن عزمهما على بحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع التعدين والصناعات التعدينية.

شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية

 ورحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.

 في ختام الزيارة، أعرب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ جوكو ويدودو عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه فخامته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لفخامته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الإندونيسي الشقيق.

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