الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن بلاده تدرس مقترحات بشأن إلغاء التأشيرات مع المملكة.





استنئاف العلاقات الدبلوماسية اضافة اعلان



وزير الخارجية يزور طهران



تبادل الزيارات

يشار إلى أن المملكة وإيران اتفقتا في العاشر من مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً في حينه أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.كما شدد حينها على أن "العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".واتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأعلنت كل من إيران والمملكة العربية السعودية، في 10 مارس الماضي، عن بيان مشترك، ينص على الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينج، بحسب قناة "ارنا".