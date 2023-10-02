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صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

علم المملكة
علم المملكة
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن بلاده تدرس مقترحات بشأن إلغاء التأشيرات مع المملكة.

استنئاف العلاقات الدبلوماسيةاضافة اعلان


يشار إلى أن المملكة وإيران اتفقتا في العاشر من مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.

وزير الخارجية يزور طهران


وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً في حينه أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

كما شدد حينها على أن "العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

تبادل الزيارات



واتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

وأعلنت كل من إيران والمملكة العربية السعودية، في 10 مارس الماضي، عن بيان مشترك، ينص على الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينج، بحسب قناة "ارنا".

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