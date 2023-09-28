المغرب.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2960 شخصًا

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أعلن المغرب، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في 8 سبتمبر الجاري، من 2946 إلى 2960 قتيلاً.





ارتفاع عدد الشهداء إلى 2960 شخصًا اضافة اعلان



6125 إصابة



مساعدات حكومية



وقال متحدث الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، أمس الأربعاء: "هناك جديد في حصيلة الزلزال، لقد ارتفع عدد الشهداء إلى 2960".وآخر حصيلة للضحايا أبلغت عنها السلطات المغربية كانت في 13 الشهر الجاري، حين بلغت الوفيات 2946، قبل أن تكشف اليوم عن الحصيلة الجديدة.وفي 8 سبتمبر ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت.وخلف الزلزال إلى جانب الوفيات 6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.وقال بايتاس إن "العمل في الميدان مستمر، وعملية إحصاء المنازل المنهارة تتم بتنسيق بين مختلف المتدخلين".وأضاف: "الحكومة تتمنى أن تنتهي قبل متمم الشهر المقبل من عمليات الإحصاء المرتبطة بالمنازل المتضررة".وأفاد أنه "بعد نهاية عملية الإحصاء سيتم صرف 2500 درهم (250 دولارًا) شهريًا لكل أسرة متضررة من الزلزال ابتداء من سبتمبر الجاري ولمدة سنة".وبعد الزلزال، أعلن الديوان الملكي انهيار 50 ألف مسكن، لافتًا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت كليًا، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيًا.