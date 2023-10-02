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صحيفة تواصل الالكترونية

192 دولة في الاتحاد البريدي العالمي يتبنون قرار "حل الرياض"

الاتحاد البريدي العالمي
الاتحاد البريدي العالمي
أ أ
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أعلن المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض ، أول القرارات التي تتمحور حول تعزيز الترابط والتكامل في القطاع البريدي العالمي بمسمى "حل الرياض".

مناقشات مستمرة

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ويأتي القرار على أثر المناقشات المستمرة على مدى أعوام، وصدرت عنها مقترحات وتوصيات رئيسية لتطوير القطاع اللوجستي وتعزيز التعاون بين أعضاء الاتحاد وبقية القطاع البريدي ورفع جودة خدمات البريد العالمية من خلال فتح الاتحاد البريدي العالمي أبوابه لتوسيع نطاق منتجاته وخدماته .
وتشمل أيضاً المبادرات المقترحة في قرار " حل الرياض " إنشاء نماذج عمل مخصصة، تهدف إلى تسهيل وصول الأطراف الأخرى من غير المشغلين المعينين أو المؤسسات البريدية الرسمية إلى خدمات الاتحاد البريدي العالمي، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون والتشاركية بين الأعضاء، وتحسين الخدمات البريدية على نطاق عالمي، وتطوير الشبكة البريدية العالمية وتعزيز ترابطها.

خبراء من 192 دولة

 

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتّحاد البريدي العالمي في العاصمة الرياض حتى الخامس من أكتوبر، ويجتمع فيه صناع القرار والخبراء وأصحاب المصلحة من 192 دولة بهدف تسليط الضوء على التحديات الرهنة التي تواجه المنظومة البريدية، واستعراض فرص التحسين ومناقشة حلول مبتكرة تنهض بجودة الخدمات البريدية على المستوى العالمي.

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