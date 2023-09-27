الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

المغرب.. التبرعات لضحايا الزلزال تصل مليار دولار

زلزال المغرب
آثار الدمار في زلزال المغرب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المغرب، وصول تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص لمتضرري الزلزال إلى نحو مليار دولار خلال أسبوعين.
جاء ذلك في كلمة لمحافظ المصرف المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحافية بالرباط أعقبت اجتماعًا لمجلس المصرف.اضافة اعلان

تبرعات من المغاربة لضحايا الزلزال


وفي 10 من سبتمبر الجاري، أعلنت الحكومة المغربية فتح حساب خاص لدى الخزينة العامة والبنك المغربي المركزي، بهدف تلقي الإسهامات التضامنية والتبرعات من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة لصالح متضرري الزلزال.
وفي 8 سبتمبر الحالي ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس، ومراكش وأغادير وتارودانت، مخلفًا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وقال الجواهري: "بعد أسبوعين من فتح الصندوق، بلغت مجموع مداخيله 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، تشكل تبرعات الأفراد ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص".
وتابع: "حين تتضح حاجياتنا من التمويل بعد الزلزال، سنقرر أحسن نوع من التمويل يمكن اللجوء إليه، هل ميزانية الدولة أم صندوق الزلزال أم التمويل الدولي".

التفاوض مع صندوق النقد


وزاد: "يمكننا أيضًا التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بتسهيلات خاص بالكوارث، تبلغ قيمته في أول سحب 600 مليون دولار".
وأوضح أنه "من السابق لأوانه معرفة كلفة الزلزال، وعلينا انتظار نهاية السنة على الأقل".
وبعد الزلزال، أعلن الديوان الملكي المغربي انهيار 50 ألف مسكن، لافتًا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت كليًا، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيًا.

اقرأ أيضا

2023-09-27_02-37-56
2:34 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مشاهد مؤلمة في حريق صالة الأفراح بالعراق .. فيديو يوثق حجم الكارثة

2023-09-27_01-27-23
1:15 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

احتراق صالة أفراح داخلها ألف شخص بمدينة عربية (فيديو مروع)

زلزال
12:49 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد كارثة "بركان تال".. زلزال بحري بقوة 6.6 يضرب الفلبين

هاكر
10:32 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مفاجأة في اختراق "المالية الكويتية".. هذا ما قام "الهاكرز" بنسخه

اقرأ أيضا

بعد نيويورك.. الجرذان تحاصر البريطانيين في منازلهم

تفجير قنبلة تزن 100 كجم في سنغافورة تعود للحرب العالمية الثانية

الإطاحة بتشكيل عصابي بدولة خليجية يجنّد الوافدين في عمليات نصب

إسقاط طائرتين محملتين بالمواد المخدرة قبل الوصول لدولة عربية

دول الخليج تتصدر أقل 10 بلدان بالوفيات عالميا.. وهذا ترتيب المملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 14 3:41 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

المغرب.. امرأة تنجو بأعجوبة من الزلزال لتلد طفلتها

زلزال المغرب 19 4:32 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

المغرب.. عودة تدريجية للحياة بمناطق الزلزال

زلزال المغرب 14 4:03 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

زلزال المغرب 19 4:10 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

المغرب: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2946 قتيلاً

اقرأ أيضا

القائمة الامريكية
12:31 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

القائمة السوداء للشركات الأمريكية تضم مؤسسات عربية ممنوعة من التصدير

الطلاق 3
12:09 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

لسبب غريب.. رجل بدولة خليجية يطلب الطلاق من زوجته

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
11:23 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

اعتقالات وهدم منازل.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قغ7
10:06 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

سبب غريب.. مقتل رئيس فريق كولومبي بالرصاص

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2023-09-27_01-27-23
1:15 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

احتراق صالة أفراح داخلها ألف شخص بمدينة عربية (فيديو مروع)

F6-yxocW4AAwHK4 (1)
12:28 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

وفاة 4 شبان في حادث سقوط مركبة بجازان

وزارة الدفاع
12:17 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

اليوم.. وزارة الدفاع تعلن استقطاب الكفاءات المتميزة عبر معرض "خطوة للتوظيف"

وزارة الحج
11:27 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشروط ميسرة.. إصدار تراخيص جديدة لشركات حجاج الخارج

مواقيت الصلاة
11:16 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

11 ربيع الأول .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

الحريق
10:05 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

"مدني جدة" يخمد حريقًا هائلًا في محال تجارية بحي السليمانية