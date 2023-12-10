فرنسا تسقط مسيّرتين في البحر الأحمر

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أسقطت فرقاطة فرنسيّة مُسيّرتَين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها انطلاقا من سواحل اليمن، وذلك بعد ساعات من توعد مليشيا الحوثي التي تسيطر على مساحات واسعة من اليمن، بمنع مرور السفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال عبر البحر الأحمر ، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة. اضافة اعلان





فرقاطة متعددة المهمات:



مدمّرة أميركيّة



الترسانة العسكرية الإيرانية:





وقالت الهيئة، أمس، في بيان، إن الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر «اعترضت هذين التهديدين المحددين ودمرتهما» ليل السبت ـ الأحد على بُعد 110 كيلومترات من الساحل اليمني قرب مدينة الحديدة.وهدد رئيس مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال تساحي هنغبي بأنه «إذا لم يهتم العالم بهذا الأمر، لأنه مشكلة دولية، فسنتحرك لوضع حد لهذا الحصار البحري». وكانت تقارير أميركية وعبرية تحدثت عن مساع لتشكيل تحالف بحري دولي لحماية السفن في البحر الأحمر.وسبق أن أعلنت واشنطن أنّ مدمّرة أميركيّة أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة خلال تقديمها الأحد قبل الفائت الدعم لسفن تجاريّة في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، مندّدةً بـ «تهديد مباشر» للأمن البحري ومتهمة إيران بتزويد الحوثيين بالمسيرات لتنفيذ هجماتهم.يأتي ذلك، في حين استعرضت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أنّ مسيّرات قتالية بعيدة المدى من طراز «كرار» مزودة بصواريخ جوــ جو أدخلت حديثاً إلى الخدمة. وقال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي، إنه «على الأعداء مراجعة استراتيجياتهم في القتال الجوي خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة، وستكون لقوة الدفاع الجوي اليوم اليد العليا في المعارك الجوية في هذا المجال».ويثير تطوير الترسانة العسكرية الإيرانية قلق بلدان عديدة، خصوصاً الولايات المتحدة والكيان الصهيوني العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية. وتتهم كل من واشنطن وتل أبيب، طهران بتوفير مسيّرات لحلفائها في الشرق الأوسط، ولاسيما حزب الله اللبناني، والمتمردين الحوثيين في اليمن.كذلك اتُّهِمت إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات في أوكرانيا، واعترفت طهران بذلك. وأكدت أن عمليات التسليم هذه تمت قبل الهجوم على أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يجنبها حزمة من العقوبات الغربية.