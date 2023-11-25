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بعد اجتياحها فرنسا.. ماذا عن وفيات "بق الفراش"؟

بق الفراش رويترز
بق الفراش
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أصبحت حشرة "بق الفراش"  تشكل خطراً على الصحة والأمن والاقتصاد الفرنسي، حيث أفادت صحيفة Parisien الفرنسية، بوفاة رجل مسن في مدينة ليون، أثناء محاولته مكافحتها داخل منزله.اضافة اعلان

وفاة رجل بسبب بق الفراش:



وبحسب الصحيفة فقد عانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، وبناء على نصيحة من عاملة تنظيفات، اشترى منتجا صينيا شديد السمية لمكافحة بق الفراش.

وقد عثر نجل المتوفى على والده البالغ من العمر 87 عاما ميتا، حيث كان معه أيضا شقيقه البالغ من العمر 63 عاما فاقد الوعي، وتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى.

ونقلت الصحيفة عن نجل المتوفى قوله:"أخبرنا الأطباء أن والدي أصيب بنزيف في الدماغ".

ولاحقا عثر رجال الشرطة في شقته على علبة من مادة Sniper 1000 EC المحظور بيعها في الاتحاد الأوروبي بسبب سميتها العالية.

 فيما تقوم الآن الشرطة الفرنسية بالتحقيق في قضية القتل غير العمد والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام ، بوصول بق الفراش إلى البرلمان الفرنسي. حيث ذكرت بأن أسرة من بين كل عشر أسر في فرنسا تعاني من هذه الحشرات.

يذكر أن انتشار حشرة بق الفراش قد أثار في مطلع خريف عام 2023، موجة من القلق داخل فرنسا.

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