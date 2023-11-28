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بعد بق الفراش.. فرنسا تتعرض لوباء فتاك جديد

إنفلونزا الطيور
أرشيفية
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رصدت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم , تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى, في مزرعة ديوك رومية في شمال غرب فرنسا مع انتشار موجة عدوى موسمية , في جميع أنحاء أوروبا .اضافة اعلان

تسجيل أول حالة هذا الخريف


وقالت الوزارة في بيان إن التفشي في منطقة بريتاني الفرنسية حدث بالقرب من مكان عُثر فيه على طائر بري مصاب بالفيروس، ويعد هذا التفشي أول حالة تسجل في مزرعة في فرنسا هذا الخريف.
وأضافت أنه تم تسجيل عدة حالات إصابة بين الطيور البرية في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الحكومة رفعت مستوى التأهب المحلي لإنفلونزا الطيور من "لا شيء" إلى "متوسط".

إنفلونزا الطيور


وتسببت إنفلونزا الطيور في إعدام مئات الملايين من الطيور الداجنة في الأعوام الماضية.
وعادة ما تصيب أوروبا خلال فصلي الخريف والشتاء وقد اُكْتُشِفَت مؤخرًا في مزارع بدول من بينها ألمانيا وهولندا وإيطاليا وكرواتيا والمجر.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بوفاة رجل مسن في مدينة ليون أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله.


لدغات بق الفراش


وعانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، وبناء على نصيحة من عاملة تنظيفات، اشترى منتجا صينيا شديد السمية لمكافحة بق الفراش.
وعثر نجل المتوفى على والده، البالغ من العمر 87 عاما، ميتا، وكان معه أيضا شقيقه البالغ من العمر 63 عاما فاقد الوعي. وتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى.
وصرح نجل المتوفى للصحيفة: "قال الأطباء إن والدي أصيب بنزيف في الدماغ".


مادة سامة


وقد عثر رجال الشرطة في شقته على علبة من مادة «Sniper 1000 EC» المحظور بيعها في الاتحاد الأوروبي بسبب سميتها العالية.
وتقوم الآن الشرطة الفرنسية بالتحقيق في قضية القتل غير العمد والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.
يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق، بوصول بق الفراش إلى البرلمان الفرنسي.
كما أفادت بأن أسرة من بين كل عشر أسر في فرنسا تعاني من هذه الحشرات.

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