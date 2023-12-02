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زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات ريختر يضربان أرخبيل غوادلوب الفرنسي

زلزال 21
أرشيفية
أ أ
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ضرب زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات الليلة الماضية أرخبيل غوادلوب الفرنسي.

مرصد البراكين والزلازل

وأفاد مرصد البراكين والزلازل الفرنسي أن مركز الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6 درجات وقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا، مشيرًا إلى أن الزلزال الآخر بلغت قوته 5.2 درجات، وكان مركزه يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترًا.
 وتقع غوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.

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زلزال في بنغلادش:


وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ربختر، بنغلادش.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنغلادش اليوم، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية


وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) وكان مركزه على بعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) شرق رامغانج في منطقة لاكشميبور جنوب شرق بنغلاديش.

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