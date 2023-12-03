"تليغراف": سفينة بريطانية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن

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أكدت صحيفة "تليغراف البريطانية" أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر. اضافة اعلان





استهداف سفينة بريطانية



نداءات استغاثة



وأضافت الصحيفة، نقلا عن مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، اليوم الأحد، أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن السفينة - التي لم يذكر اسمها - والتي ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن. بحسب ما نقلته "ديلي ميل".وتابعت : "كانت السفينة المتضررة تصدر نداءات استغاثة تتعلق بوجود قرصنة / هجوم صاروخي"، فيما أبلغت وكالة أخرى عن نشاط محتمل لطائرات بدون طيار في تلك المنطقة.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقارير الشركة "، تعرض ناقلة بضائع بريطانية لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، ولفتت إلى أن "ناقلة البضائع أُصيبت بصاروخ وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة".وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا إنها تلقت تقريرا بشأن نشاط مسيّرة "بما في ذلك انفجار محتمل.. بالقرب من باب المندب وآتية من اتجاه اليمن".

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