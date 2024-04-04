عقب كارثة تايوان.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب فوكوشيما اليابانية

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عقب الكارثة التي تعرضت لها تايوان أمس، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان.





زلزال بقوة 6 ريختر يضرب فوكوشيما اليابانية



تحذيرات من تسونامي بعد زلزال تايوان



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب قبالة منطقة فوكوشيما، في شمال شرق اليابان، بدون صدور تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".وحسب "سكاي نيوز"، فإنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترًا وشعر به سكان طوكيو، وفق الوكالة.وأكدت شركة "تيبكو" التي تشغل محطة فوكوشيما النووية إنه لم يتم رصد "أي خلل" سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة.وكانت اليابان قد أصدرت أمس الأربعاء تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب تايوان وبلغت قوته 7.7 درجات، غير أنها عادت لاحقًا لتلغيه.يشار إلى أن زلزال تايوان كان قد أسفر عن سقوط 9 قتلى ونحو 800 جريح وأدى أيضًا إلى تدمير عشرات المباني.