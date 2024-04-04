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عقب كارثة تايوان.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب فوكوشيما اليابانية

زلزال
زلزال اليابان
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عقب الكارثة التي تعرضت لها تايوان أمس، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان.اضافة اعلان

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب فوكوشيما اليابانية

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب قبالة منطقة فوكوشيما، في شمال شرق اليابان، بدون صدور تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".


وحسب "سكاي نيوز"، فإنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترًا وشعر به سكان طوكيو، وفق الوكالة.
وأكدت شركة "تيبكو" التي تشغل محطة فوكوشيما النووية إنه لم يتم رصد "أي خلل" سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة.

تحذيرات من تسونامي بعد زلزال تايوان

وكانت اليابان قد أصدرت أمس الأربعاء تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب تايوان وبلغت قوته 7.7 درجات، غير أنها عادت لاحقًا لتلغيه.


يشار إلى أن زلزال تايوان كان قد أسفر عن سقوط 9 قتلى ونحو 800 جريح وأدى أيضًا إلى تدمير عشرات المباني.

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