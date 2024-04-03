الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عالم الزلازل الهولندي يكشف مفاجأة بشأن توابع زلزال تايوان.. ويُحذر من أمر خطير

5756
زلزال تايوان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مذكّراً بما أشار إليه قبل أيام حول احتمال حدوث زلزال كبير، علّق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على زلزال تايوان العنيف فجر اليوم.اضافة اعلان



عالم الزلازل الهولندي يكشف مفاجأة بشأن زلزال تايوان

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أرفق رابطًا يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايوان حذر فيه من أن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير.

توقعات بقرب حدوث نشاط زلزالي كبير

وتابع حسب "العربية"، أنه يُحذر من احتمال واضح استنادًا إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير، متوقعًا زيادة زلزالية دون أن يحدد ماهيتها.

ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريبًا، محددًا أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.


ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان المرعب

وصباح اليوم، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5.

فيما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، إلى 7 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين إلى 736، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن جهاز الإطفاء الوطني.


أقوى زلزال يضرب تايوان منذ عقود

وقال مسؤولون إن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.


خطر حدوث تسونامي

وأدى الزلزال لإطلاق تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، لكن طوكيو عادت وخفّضت مستوى التحذير إلى بسيط، في حين ألغته مانيلا بالكامل.

اقرأ أيضا

المملكة تدين بشدة قصف الاحتلال قافلة إغاثة أجنبية في غزة

تنديد واسع.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.916 شهيدًا

1200 حادث شهريًا.. ارتفاع مستوى معاداة المسلمين بالولايات المتحدة لهذا السبب

البيت الأبيض طلب إعادتها.. رد فعل الصحفيين على اتهامهم بسرقة طائرة الرئيس الأمريكي

اعتقالات واسعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.782

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضحايا زلزال تايوان 12:26 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان المرعب إلى 7 قتلى وأكثر من 700 جريح

غ67ع567 12:24 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

تسونامي خطير.. اليابان ترفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة

زلزال تايوان 4:43 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

مشاهد مذهلة.. زلزال تجاوزت قوته 7 ريختر يضرب تايوان

زلزال 10:47 ص الأحد، 24 مارس 2024

زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. هل يحدث تسونامي جديد؟