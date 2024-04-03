عالم الزلازل الهولندي يكشف مفاجأة بشأن توابع زلزال تايوان.. ويُحذر من أمر خطير

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مذكّراً بما أشار إليه قبل أيام حول احتمال حدوث زلزال كبير، علّق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على زلزال تايوان العنيف فجر اليوم.









عالم الزلازل الهولندي يكشف مفاجأة بشأن زلزال تايوان



توقعات بقرب حدوث نشاط زلزالي كبير



وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أرفق رابطًا يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايوان حذر فيه من أن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير.وتابع حسب "العربية"، أنه يُحذر من احتمال واضح استنادًا إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير، متوقعًا زيادة زلزالية دون أن يحدد ماهيتها.

ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريبًا، محددًا أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.







ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان المرعب



وصباح اليوم، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5.

فيما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، إلى 7 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين إلى 736، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن جهاز الإطفاء الوطني.







أقوى زلزال يضرب تايوان منذ عقود



خطر حدوث تسونامي



وقال مسؤولون إن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.وأدى الزلزال لإطلاق تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، لكن طوكيو عادت وخفّضت مستوى التحذير إلى بسيط، في حين ألغته مانيلا بالكامل.