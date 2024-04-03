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الزلزال الأقوى منذ 1999.. لقطات مرعبة توثق الذعر في تايوان (فيديو)

زلزال تايوان
أعلنت سلطات تايوان سقوط 9 قتلى و800 جريح أثر الزلزال المدمر
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تعرضت تايوان، اليوم الأربعاء، لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عامًا على الأقل، مما أسفر عن سقوط قتلى وانهيار عدد كبير من المباني، وإصدار تحذيرات بحدوث موجات تسونامي.اضافة اعلان

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان، وبلغت قوته 7,7 درجات، إلى 9 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين إلى 800، وما زال 127 شخصًا محاصرين أو تقطعت بهم السبل، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن جهاز الإطفاء الوطني.
فيما انهار ما لا يقل عن 26 مبنى معظمها في مقاطعة هوالين الجبلية شرقي البلاد.
وهوالين هي مركز الزلزال الذي ضرب في حوالي الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، وفق فرانس برس.
وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان، أن الزلزال وقع على عمق 15.5 كيلومترًا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

المنازل على وشك الانهيار في زلزال تايوان

وأظهرت مقاطع فيديو لقطات مرعبة لما أحدثه الزلزال في المباني السكنية والشوارع، حيث عرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في هوالين، بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.
ونقلت وكالة رويترز عن تشانغ يو لين (60 عامًا) وهو عامل بمستشفى في تايبه، قوله: "كان الزلزال قويًا للغاية. شعرت وكأن المنزل على وشك الانهيار".

خطر حدوث أمواج تسونامي

فيما أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ، الأربعاء، أن خطر حدوث أمواج مد عالٍ من جراء الزلزال العنيف "انتهى إلى حد كبير".
لكن المركز دعا في الوقت عينه سكان المناطق الساحلية إلى البقاء في حالة تأهب، حسب فرانس برس.
وأدّى الزلزال لإطلاق تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، لكن طوكيو عادت وخفّضت مستوى التحذير إلى بسيط، في حين ألغته مانيلا بالكامل.

وتايوان جزيرة معرّضة للزلازل، وسكانها معتادون على الهزات الأرضية المتكررة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص، ودمر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى، في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.

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