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عشرات الآلاف من عملة اليورو ملقاة أمام بنك في دولة أوروبية.. ما الأمر؟

اليورو
عملة اليورو
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عثرت قوات الشرطة في ألمانيا، على عشرات الآلاف من عملة اليورو ملقاة على الطريق قبالة فرع أحد المصارف، وذلك بعد أن قام مجهولون بتفجير ماكينة صرف آلي.
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تفجير صراف آلي


وأوضحت الشرطة الألمانية، في بيان لها: "إن قوات الطوارئ عندما وصلت إلى مسرح الجريمة ليلة الجمعة عثرت على الأموال النقدية قبالة الفرع وفي الأراضي المجاورة في منطقة هارزيفلد بولاية سكسونيا السفلى.

نشوب حريق


وأضافت الشرطة "أن التفجير تسبب في تدمير ماكينة أخرى ونشوب حريق في الفرع، وكان سكان بالمنطقة سمعوا دوي فرقعة واتصلوا بالنجدة.

وتابعت الشرطة، بشأن تفاصيل الحادث، أنه لا يوجد أثر للجناة حتى الآن، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الجناة استولوا على أموال ومقدار هذه الأموال.

كذلك قدرت الشرطة الألمانية حجم الخسائر المادية الناجمة عن الجريمة بنحو 100 ألف يورو.

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