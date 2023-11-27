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وزير الخارجية يدعو خلال لقائه نظرائه الأوروبيين لتكثيف الجهود الدولية لوقف النار في غزة

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لقاءات وزير الخارجية
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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مع نظرائه الأوربيين لبحث الأوضاع في قطاع غزة.
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إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

وأكد سمو وزير الخارجية على أهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة للالتزام التام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والعودة إلى مسار السلام بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، ووضع حلول عاجلة لإدخال المواد الطبية والإغاثية لسكان قطاع غزة.

لقاءات على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط


وبحث بن فرحان مع وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس الوضع بغزة ، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.


 وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا

كما التقى سموه، بوزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.

 وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار.


بن فرحان يلتقي وزير خارجية لاتفيا

كما بحث بن فرحان بوزير خارجية جمهورية لاتفيا السيد كريسيانيس كارينس، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.


 وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين.

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص

في الوقت نفسه، التقى بن فرحان بوزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.


 وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار، والإسهام في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

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