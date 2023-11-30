رئيس ألمانيا ينتظر نصف ساعة أمام باب الطائرة لعدم وجود أحد في استقباله بدولة خليجية

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أظهر مقطع فيديو تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموقف محرج لحظة وصوله إلى قطر، حيث لم يقابله أي مسؤول قطري فور هبوط الطائرة .

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الرئيس الألماني:



موقف محرج:





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" الإعلام الألماني يبحث عن تفسير لهذه الحاله الغريبه

ووجدوا أنه ربما يكون السبب هو وصول طائرة الرئيس الألماني فالتر شتاينماير مبكره قليلا

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لذا جعله القطريون يضطر للانتظار… " الرئيس الألماني إنتظر نصف ساعه على مدرج الطائره ويداه متقاطعتان في قطر كي يجد مسؤولا رسميا ليستقبله🙎🏻‍♂️" الإعلام الألماني يبحث عن تفسير لهذه الحاله الغريبهووجدوا أنه ربما يكون السبب هو وصول طائرة الرئيس الألماني فالتر شتاينماير مبكره قليلالذا جعله القطريون يضطر للانتظار… pic.twitter.com/aH3Kd9kKjo November 30, 2023

وكشف الفيديو الرئيس الألماني يقف أمام باب الطائرة وبالأسفل يوجد الصحفيون والمصورون كما خصص له ممرا فرش بالسجاد الأحمر ويحرسه من الجانبين الحراس القطريون، لكن لم يقابله أي ممثل رسمي للحكومة القطرية.وانتظر الرئيس الألماني عند باب الطائرة عدة دقائق حتى صعد إليه أحد الأشخاص لتحيته.في وقت سابق، تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لموجة عنيفة من الانتقادات، بعد ظهوره بدون كمامة داخل قطار تابع لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".وظهر الرئيس الألماني، في مقطع فيديو متداول، من داخل القطار بدون كمامة وهو يشرح خططه لزيارة مدينة نويشترليتس.وسبب تعرض رئيس ألمانيا للانتقاد، أن قرار ارتداء الكمامة إجباريا في القطارات لا يزال ساريًا في البلاد.في سياق متصل، أوضحت تسرستين جاميلين، المتحدثة باسم الرئيس، أن شتاينماير كان يرتدي كمامة طراز "إف إف بي-2 " داخل القطار المحلي السريع.وأضافت المسؤولة الألمانية، أن الرئيس الألماني نزع الكمامة لإلقاء بيان عبر الفيديو، كما أنه طُلِبَ منه نزع الكمامة للحظة من أجل التقاط صورة، وعاد بعد ذلك وارتدى الكمامة، على حد قولها.