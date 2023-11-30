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رئيس ألمانيا ينتظر نصف ساعة أمام باب الطائرة لعدم وجود أحد في استقباله بدولة خليجية

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الرئيس الألماني
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تعرض  الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموقف محرج لحظة وصوله إلى قطر، حيث لم يقابله أي مسؤول قطري فور هبوط الطائرة .
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الرئيس الألماني:


وكشف الفيديو الرئيس الألماني يقف أمام باب الطائرة وبالأسفل يوجد الصحفيون والمصورون كما خصص له ممرا فرش بالسجاد الأحمر ويحرسه من الجانبين الحراس القطريون، لكن لم يقابله أي ممثل رسمي للحكومة القطرية.

وانتظر الرئيس الألماني عند باب الطائرة عدة دقائق حتى صعد إليه أحد الأشخاص لتحيته.

موقف محرج:


في وقت سابق، تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لموجة عنيفة من الانتقادات، بعد ظهوره بدون كمامة داخل قطار تابع لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وظهر الرئيس الألماني، في مقطع فيديو متداول، من داخل القطار بدون كمامة وهو يشرح خططه لزيارة مدينة نويشترليتس.

وسبب تعرض رئيس ألمانيا للانتقاد، أن قرار ارتداء الكمامة إجباريا في القطارات لا يزال ساريًا في البلاد.

في سياق متصل، أوضحت تسرستين جاميلين، المتحدثة باسم الرئيس، أن شتاينماير كان يرتدي كمامة طراز "إف إف بي-2 " داخل القطار المحلي السريع.

وأضافت المسؤولة الألمانية، أن الرئيس الألماني نزع الكمامة لإلقاء بيان عبر الفيديو، كما أنه طُلِبَ منه نزع الكمامة للحظة من أجل التقاط صورة، وعاد بعد ذلك وارتدى الكمامة، على حد قولها.



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