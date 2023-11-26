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لا تكفينا يومين.. ألمانيا تشكو نقصًا حادًا في الذخيرة والأسلحة بسبب أوكرانيا

جيش ألمانيا
الجيش الألماني
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أكد الجيش الألماني، أنه يواجه نقصا حادا في الذخيرة بسبب المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
في سياق متصل، حذرت المعارضة من أن الجيش الألماني لن يتمكن في حال اندلاع حرب من الصمود في المعركة لأكثر من يومين.اضافة اعلان

وضع كارثي للجيش الألماني

وقال نائب رئيس كتلة المعارضة الألمانية، يوهان فاديفول، في تصريج لوكالة ألأنباء الألمانية "DPA"، إن "الوحدات الرئيسية (في الجيش الألماني) يمكن أن تصمد في المعركة لمدة أقصاها يومان. وهذا، لعمري، نتيجة كارثية".

ووفقا له، يكمن سبب النقص الحاد في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي مثل هذه الظروف من المستحيل التحدث عن زيادة القدرة القتالية للجيش الألماني.

وحمل السياسي الألماني وزير الدفاع بوريس بيستوريوس المسؤولية عن الوضع الحالي الذي وصل إليه الجيش.

وأضاف أن من غير المقبول أن يكون الجيش الألماني غير قادر على تعويض المعدات والذخائر التي يتم ارسالها إلى أوكرانيا، في وقت تحتاج فيه ألمانيا إلى  أضعاف ما كان لديها.

من جهته، أفاد وزير الدفاع الألماني بأن بلاده سترسل إلى كييف حزمة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة 1.3 مليار يورو، وفي الوقت نفسه، اضطرت وزارة المالية الألمانية إلى تجميد نفقات ميزانية الحكومة بسبب الصعوبات المالية.

تداعات العدوان على غزة

هذا وقد صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن قواته بدأت تعاني من نقص في القذائف من عيار 155 ملم بسبب الحرب على غزة غزة.

وذكر أيضا أن ترسانات أسلحة حلفاء كييف الغربيين قد استنفدت اليوم تقريبا، وأن الكميات الحالية من إمدادات الأسلحة والذخائر للقوات الأوكرانية ليست كافية للقيام بعمليات قتالية مكثفة.

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